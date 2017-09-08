Москаль закликає Порошенка ветували нещодавно схвалений закон про освіту

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль закликає президента України Петра Порошенка ветували нещодавно схвалений закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками.

«Новий Закон про освіту суперечить Європейській хартії регіональних мов…Низка положень схваленого закону суперечать двостороннім договорам України з сусідніми країнами, зокрема, Молдовою, Румунією, Угорщиною, які передбачають зобов’язання України щодо забезпечення мовних прав національних меншин», – йдеться у заяві Москаля, оприлюдненій його прес-службою.

Він також наголошує, що захищати українську мову потрібно, але не обмежуючи при цьому мови національних меншин.

«Закарпаття – багатонаціональна область, у нас положення Європейської хартії регіональних мов застосовуються одразу до трьох мов – румунської, словацької та угорської», – додав Москаль.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Найчисельнішою національною меншиною на Закарпатті є угорці.

Крім того, новий закон України про освіту, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Зокрема представник Кабінету міністрів Угорщини Янош Арпад Потапі заявив про рішучий протест свого уряду внаслідок ухвалення в Україні цього закону.