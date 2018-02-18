Японський дипломат говорить українською, бо «аналізувати Україну треба не через Росію»

Дайсуке Мінаміно – керівник політичного відділу посольства Японії в Україні і він вільно володіє українською мовою. Українська вимова японського дипломата не поступається носіям мови. Дайсуке Мінаміно почав вчити українську ще до того, як опинився в Києві, слухаючи радіопередачі «Голосу Америки» та Радіо Свобода. Вже у Києві він долав внутрішній бар’єр: відповідав українською навіть на російські репліки киян. В ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода Дайсуке Мінаміно розповів, як йому вдалося вивчити українську мову.

Із Дайсуке Мінаміно ми зустрічаємося напроти посольства Японії. Всередині посольства нам знімати не дозволили, тож просимо у Мінаміно обрати улюблене місце в Києві. Перше на що він вказує – пам’ятник В’ячеславу Чорноволу біля посольства.

«Я цікавлюсь історією, зокрема сучасною історією України. За часів перебудови, після незалежності, звичайно Чорновол грав дуже велику роль в історії України», – відповідає японець.

Це вже третя ротація Дайсуке Мінаміно в Україні, загалом він проживає в Києві близько 8 років.

Українську почав вчити 20 років тому

Українську мову почав вивчати близько 20 років тому – під час навчання на аспірантурі.

«В університеті мій фах був «російська мова». Знання російської мови як правило допомагає мені навчатися українській мові, але водночас треба сказати, що це заважає», – зазначає він.

Після розпаду СРСР Дайсуке Мінаміно почав цікавитися зовнішньою політикою та дипломатією країн колишнього Радянського Союзу. Під час навчання на аспірантурі науковий керівник порадив йому обрати для дослідження Україну і наголосив, що для цього йому доведеться вивчити українську мову.

Мій науковий керівник навіть вимагав: «Так треба, обов’язково». Аналізувати Україну треба не через Росію, бо це не має сенсу

«Відверто кажучи, в той час я не повірив, тому що я вже знав російську мову. Вивчати ще одну слов’янську мову було трошечки важко для мене. Тим не менше, мій науковий керівник навіть вимагав: «Так треба, обов’язково». Аналізувати Україну треба не через Росію, бо це не має сенсу», – продовжує свою розповідь дипломат.

Згодом Дайсуке Мінаміно в цьому переконався, але навчатися довелося в складних умовах. В Японії на той час мало хто навчався українською і писав про Україну. Підручників так само не було.

«Ті, хто цікавився українською в Японії, як правило імпортували книжки та підручники з Канади. Уявляєте? Серед нас була дуже відома книга – підручник з граматики – це синій колір і дуже відомий помаранчевий українсько-англійський словник. Я придбав підручник цей, словник, і почав навчатися»

Ловив хвилі Радіо Свободи і «Голосу Америки», щоб послухати живу мову

Не було на той час і швидкого інтернету, як зараз, тож складнощі були і з тим, як послухати живу українську мову. Тоді Дайсуке Мінаміно діставав свій радіоприймач і ловив хвилі Радіо Свобода, «Голосу Америки», а також Міжнародного українського радіо.

«Звичайно, якість звуку не дуже гарна, але це єдиний спосіб, як можна було послухати українську мову», – констатує дипломат.

На запитання про те, як вдалося вивчити українську, яка навіть близько не схожа на рідну японську, Дайсуке Мінаміно відповідає, що було бажання, а коли воно є, то все можливо. До того ж знання російської допомагає, але й збиває з пантелику, зізнається дипломат.

Я вирішив – якщо навіть до мене звертаються російською, я буду говорити українською

«У Києві не всі розмовляють українською. Спочатку, коли я почав навчатися українською мовою, трошечки було соромно звертатися до когось українською. Але якщо я продовжував таке ставлення до української, то неможливо було її набуття як мови спілкування. Тому я вирішив – якщо навіть до мене звертаються російською, я буду говорити українською», – зізнається він.

Рекомендації щодо вивчення української від Дайсуке Мінаміно

Ми попросили Дайсуке Мінаміно дати три рекомендації для вивчення української, тож вони виглядають ось так:

1. Говорити українською, навіть якщо з вами розмовляють російською. Не боятися помилятися.

2. Головне – мати якомога більше можливостей послухати живу українську мову.

«Після повернення з Києва, по закінченню попередньої місії, навіть в Токіо я слухав ваше радіомовлення Радіо Свобода і спробував не забувати українську. Зараз, завдяки розвитку інформаційних технологій, послухати живу українську мову не важко»

3. Читати: новини в інтернеті, журнали, газети, книги.

«Я спробував читати більше для того, щоб збільшити запас слів української мови».

Про суржик

В мові Дайсуке Мінаміно практично немає суржика, хоча він вивчав українську після російської. Але про таке поняття дипломат знає, стикався із суржиком і каже, що розуміє і таке поєднання.

«З історії я розумію чому так відбувається. І з цієї точки зору, знати, як насправді люди розмовляють, для мене дуже цікаво», – додає громадянин Японії.

Дипломат любить дивитися передачі із правильними та неправильними варіантами застосування української мови як в інтернеті, так і на телебаченні.

Що дивує в Україні?

Дайсуке Мінаміно зізнається, що останнім часом його практично нічого не дивує, бо він звик жити в Києві. Водночас він помічає, як Україна змінюється на краще.

«Звичайно, у вас інша культура і я цікавлюсь народною культурою України, звичайно, вона дуже відрізняється від нашої культури, але те, що дивує мене, стало з’являтися рідше і рідше – через два фактори: я звик проживати в Києві і, по-друге, Україна теж постійно міняється і вже 25 років пройшли у незалежності після розпаду СРСР, тому думаю, що люди стали ближчими до нас», – резюмує японський дипломат.

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