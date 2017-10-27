Назарбаєв указом затвердив переведення казахської мови на латинку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вранці 27 жовтня підписав остаточний указ про поетапне переведення казахської мови з кирилиці на латинку до 2025 року. Документ опублікований на офіційному сайті голови держави.

Цим же указом Назарбаєв затвердив новий алфавіт казахської мови, заснований на латинській графіці. У ньому 32 букви, в тому числі дев’ять букв з апострофами. Вони будуть використовуватися для позначення шиплячих й інших звуків, яких зазвичай немає в мовах, що використовують латинську графіку.

Майбутня зміна алфавіту – перша після того, як 80 років тому Казахстан почав використовувати кирилицю.

Нурсултан Назарбаєв виступив за переведення казахської мови на латинку в квітні. Тоді він доручив схвалити єдиний стандарт казахського алфавіту латинкою до кінця цього року «з урахуванням побажань громадськості». Назарбаєв також заявляв, що не йдеться про одномоментне переведення графіки – цей процес мають завершити до 2025 року.

Перед тим Назарбаєв говорив про можливість переведення казахського алфавіту на латинську графіку ще 2012 року, але тоді до конкретних дій не дійшло.

Такий перехід вважають черговим кроком президента Казахстану на віддалення його країни від Росії. Астана перебуває в добрих стосунках із Москвою, але веде незалежну політику, а також бореться з російським націоналізмом у регіонах, де росіяни становлять значну частку населення.

Крім того, сучасна казахська графіка на основі російської кирилиці із застосуванням додаткових літер має загалом 42 знаки, що створює незручності в сучасних умовах: зокрема, казахська розкладка клавіатури передбачає, що до звичайної російської вісім додаткових літер розміщені вже на верхньому «цифровому» ряді клавіш. При цьому ціла низка російських літер для казахської мови взагалі не потрібна і використовується тільки в запозичених російських словах. Для порівняння, українська чи російська мови мають по 33 літери.

Наразі з-посеред колишніх радянських тюркомовних республік тільки Казахстан і Киргизстан зберегли кирилицю. У Киргизстані президент Алмазбек Атамбаєв висловлював сумнів у можливості переходу на латинку. Після розпаду СРСР тюркомовні Азербайджан і Туркменистан перейшли на латинку відразу, Узбекистан користується латинкою і кирилицею радянських часів паралельно.