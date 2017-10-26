Президент Казахстану заявив про підтримку суспільства переведенню казахської мови на латинку

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що суспільство країни загалом підтримує запропонований проект переведення алфавіту казахської мови на латинську графіку.

«Необхідно видати указ про затвердження запропонованого проекту алфавіту казахської мови на латинській графіці. Комісія завершила свою роботу. Останній варіант був опублікований. Є консенсус між вченими, мовознавцями, політиками, молоддю, представниками Асамблеї народу Казахстану (дорадчого органу при президенті – ред.)», – сказав він на зустрічі з керівниками своєї президентської адміністрації.

При цьому, повідомила прес-служба президента Казахстану, він наголосив на важливості поетапного і системного переходу казахського алфавіту на латинську графіку.

Нурсултан Назарбаєв виступив за переведення казахської мови на латинку у квітні. Тоді він доручив схвалити єдиний стандарт казахського алфавіту латинкою до кінця цього року «з урахуванням побажань громадськості».

Тоді він заявляв також, що не йдеться про одномоментне переведення графіки – цей процес мають завершити до 2025 року.

Перед тим Назарбаєв говорив про можливість переведення казахського алфавіту на латинську графіку ще 2012 року, але тоді до конкретних дій не дійшло.

Такий перехід вважають черговим кроком президента Казахстану на віддалення його країни від Росії. Астана перебуває в добрих стосунках із Москвою, але веде незалежну політику, а також бореться з російським націоналізмом у регіонах, де росіяни становлять значну частку населення.

Крім того, сучасна казахська графіка на основі російської кирилиці з застосуванням додаткових літер має загалом 42 знаки, що створює незручності в сучасних умовах: зокрема, казахська розкладка клавіатури передбачає, що до звичайної російської вісім додаткових літер розміщені вже на верхньому «цифровому» ряді клавіш. При цьому ціла низка російських літер для казахської мови взагалі не потрібна і використовується тільки в запозичених російських словах. Для порівняння, українська чи російська мови мають по 33 літери.

Запропонована графіка на основі латинки має лише 25 літер (не використовується літера «x»). При цьому звуки, для яких «не вистачає» літер, запропонували передавати, в першому варіанті, диграфами (комбінаціями двох літер), а в новішому, який і назвав останнім і підтриманим у суспільстві Назарбаєв, – додаванням до літер знаку апострофа. Діакритичні знаки (додаткові крапки, риски, гачки тощо) не використовуються, на відміну від багатьох інших тюркських мов, що користуються графікою на основі латинки.

Наразі з-посеред колишніх радянських тюркомовних республік тільки Казахстан і Киргизстан зберегли кирилицю. У Киргизстані президент Алмазбек Атамбаєв висловлював сумнів у можливості переходу на латинку. Після розпаду СРСР тюркомовні Азербайджан і Туркменистан перейшли на латинку відразу, Узбекистан користується латинкою і кирилицею радянських часів паралельно.