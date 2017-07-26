У Казахстані до 2018 року планують підготувати алфавіт на латиниці

Стандарт алфавіту латиницею в Казахстані буде готовий до кінця 2017 року, повідомив міністр освіти країни Ерлан Сагадієв.

Як заявив міністр 26 липня в Астані, спеціальна комісія, створена 13 квітня, працює над створенням «найбільш відповідного» варіанту казахського алфавіту латиницею.

Про необхідність створення нового стандарту казахського алфавіту в квітні заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. За його словами, до 2025 року друк всіх книжок, ділової документації і періодичних видань має бути переведений на латиницю.

Такий крок розглядають як спробу віддалитися від Росії.

Казахстан протягом 11 років (з 1929 року по 1940 рік) використовував латинський алфавіт казахської мови (запроваджений на зміну арабській графіці), потім перейшов до використання кирилиці.