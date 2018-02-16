Сійярто закликає Україну «замість міжнародної кампанії неправди скасувати закон про освіту»

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, перебуваючи 16 лютого у Софії на неформальній зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС, закликав на полях цього заходу Україну «замість міжнародної кампанії брехні скасувати закон про освіту» й погодити всі суперечливі питання з керівництвом угорської громади на Закарпатті.



За його словами, українська влада нібито поширює інформацію про те, що очільники угорської меншини відмовились їхати узгоджувати позиції з урядом у Київ на консультації щодо вже ухваленого освітнього закону в світлі рекомендацій Венеційської комісії.

Сійярто закликав Київ «нарешті розпочати» узгодження цих питань із угорцями Закарпаття.

Політик стверджує, що Україна розпочала «кампанію брехні» для прикриття того факту, що Київ буцімто не зважає на рішення Венеційської комісії. Сійярто заявив, що в Україні вже «почали застосовувати освітній закон, оскільки повідомили керівництво угорських шкіл про початок викладання світової літератури українською мовою у вересні поточного року».

15 лютого Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до закону про освіту. Перед цим, 14 лютого, уряд схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеційська комісія.

Восени минулого року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «...особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».