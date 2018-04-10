Трамп назвав обшук у свого адвоката «полюванням на відьом»

Президент США Дональд Трамп назвав обшуки у свого особистого адвоката Майкла Коена «полюванням на відьом», і заявив, що немає жодних свідчень змови між його виборчим штабом і Росією.

Трамп також розкритикував команду спецпрокурора Роберта Мюллера, назвавши її «найбільш упередженою групою людей». Президент не відповів на запитання журналістів, чи планує він звільнити Мюллера, але зазначив, що те, що відбувається – «ганьба, і ми подивимося, що буде далі».

Агенти ФБР 9 квітня провели обшук у нью-йоркському офісі Майкла Коена за розпорядженням спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує ймовірне російське втручання в президентські вибори в США в 2016 році. Під час обшуків було вилучено документи, які стосуються, зокрема, переказу грошей порноактрисі, повідомляють американські ЗМІ.

Майкл Коен опинився в центрі уваги після того, як визнав виплату 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс всього за кілька днів до президентських виборів у 2016 році. За ці гроші Деніелс мала мовчати про свій зв’язок із Трампом невдовзі після того, як Меланія Трамп народила сина.

Також Майкл Коен фігурує в розслідуванні щодо виплати 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа з боку українського бізнесмена Віктора Пінчука.