Дані 87 мільйонів користувачів Facebook можуть зберігатись в Росії – Вайлі

Крістофер Вайлі, який викрив маніпуляцію з даними компанією Cambridge Analytica, заявляє, що дані фірми, отримані з Facebook, можливо, охопили 87 мільйонів користувачів і, ймовірно, зберігаються в Росії, повідомляє CNN.

Кількість користувачів Facebook, чия особиста інформація була в доступі Cambridge Analytica, «може бути більшою» за 87 мільйонів користувачів, які визнає Facebook. Про це Вайлі сказав в інтерв’ю NBC. Вайлі зазначив, що до його юриста звертались органи США, враховуючи слідчих Конгресу та Міністерства юстиції, і заявив, що планує з ними співпрацювати.

Колишній посадовець Сambridge Analytica сказав, що «багато хто» мав доступ до даних і що існує «реальний ризик» того, що зібрані дані можуть зберігатись в Росії.

«Вони можуть зберігатись в різних частинах світу, включаючи Росію, так як професор, який управляв процесом збору даних часто подорожував між Великобританією та США», – сказав Вайлі.

Олександр Коган, російський вчений, який проводив лекції в державному Cанкт-Петербурзькому університеті, зібрав дані мільйонів американців, пише CNN, він потім продав цю інформацію Cambridge Analytica, яка співпрацювала з виборчою кампанією президента Трампа.