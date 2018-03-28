Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Березень 2018, Київ 21:29
Новини | Міжнародні

Facebook спрощує спосіб змінити налаштування приватності

Соціальна мережа Facebook заявляє, що надала користувачам можливість більшою мірою контролювати інформацію про них.

Згідно з повідомленням, Facebook розмістив усі налаштування приватності на одній сторінці і зробив так, щоб їх легше було змінити. Також соціальна мережа спростила шляхи запобігання збиранню й використанню інформації про користувачів.

Раніше дані про різні налаштування приватності були розміщені на близько 20 сторінках, зазначили в компанії.

«Минулий тиждень показав, наскільки більше ми маємо працювати, щоб забезпечити нашу політику й допомогти людям зрозуміти, як працює Facebook, а також розповісти про вибір, який вони мають у питанні розпоряджання своєю інформацією», – заявили в соціальній мережі.

За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа в США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку програм із підозрілою активністю.

Cambridge Analytica відкидає звинувачення. 23 березня вона заявила, що найняла незалежну компанію для аудиту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG