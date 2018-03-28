Facebook спрощує спосіб змінити налаштування приватності

Соціальна мережа Facebook заявляє, що надала користувачам можливість більшою мірою контролювати інформацію про них.

Згідно з повідомленням, Facebook розмістив усі налаштування приватності на одній сторінці і зробив так, щоб їх легше було змінити. Також соціальна мережа спростила шляхи запобігання збиранню й використанню інформації про користувачів.

Раніше дані про різні налаштування приватності були розміщені на близько 20 сторінках, зазначили в компанії.

«Минулий тиждень показав, наскільки більше ми маємо працювати, щоб забезпечити нашу політику й допомогти людям зрозуміти, як працює Facebook, а також розповісти про вибір, який вони мають у питанні розпоряджання своєю інформацією», – заявили в соціальній мережі.

За даними ЗМІ, британська аналітична компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у незаконному використанні даних 50 мільйонів користувачів Facebook під час виборчої кампанії Дональда Трампа в США, могла втручатися у вибори в кількох країнах. У Великій Британії триває розслідування щодо Cambridge Analytica.

Через звинувачення ціна акцій компанії Facebook 19 березня знизилася на майже 7%, що загалом може дорівнювати 30 мільярдам доларів.

Засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, а також проведе повну перевірку програм із підозрілою активністю.

Cambridge Analytica відкидає звинувачення. 23 березня вона заявила, що найняла незалежну компанію для аудиту.