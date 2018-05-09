Трамп: американці, затримані в КНДР, летять додому разом із Помпео

Президент США Дональд Трамп заявляє, що троє американців, затриманих Північною Кореєю, їдуть додому разом з державним секретарем Майком Помпео, який був із візитом у Пхеньяні.

У Twitter Дональд Трамп також повідомив, що особисто прибуде на авіабазу Ендрюс, щоб зустріти Помпео і трьох американців корейського походження, яких утримувала КНДР.

«Радий повідомити вам, що держсекретар Майк Помпео перебуває в повітрі на зворотному шляху з Північної Кореї з трьома чудовими панами, на зустріч із якими всі так чекають. Вони, здається, почуваються добре», – написав Трамп у повідомленні на Twitter.

Крім того, президент США нагадав, що дата і час його зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином визначені.

Троє американських громадян корейського походження Кім Донг Чул, Тоні Кім і Кім Хак Сонг були затримані в Північній Кореї і перебували в ув’язненні тривалий час.

Держсекретар США Майк Помпео 9 травня в столиці КНДР Пхеньяні заявив, що Сполучені Штати віддані роботі з Північною Кореєю для забезпечення миру на Корейському півострові. Помпео перебуває в Північній Кореї, щоб завершити підготовку зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

«Упродовж десятиліть ми були противниками. Тепер ми сподіваємося, що зможемо разом працювати, щоб вирішити цей конфлікт, усунути загрози миру і створити у вашої країни всі можливості, на які заслуговують ваші люди», – заявив Помпео, звертаючись до північнокорейських чиновників.

Візит до Пхеньяна є другою поїздкою Помпео в Північну Корею в цьому році. Про його відліт до КНДР увечері 7 травня пресі не повідомляли.