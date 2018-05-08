Президент Китаю зустрівся з лідером КНДР перед переговорами Трампа і Кіма

Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином для неформальних переговорів напередодні очікуваного саміту президента США Дональда Трампа і Кіма.

Невдовзі після зустрічі 8 травня, про яку повідомили китайські ЗМІ, Трамп написав у Twitter, що говоритиме зі своїм «другом» Сі про Північну Корею.

Китайський мовник CCTV продемонстрував кадри, як Сі і Кім проходяться узбережжям у місті Далянь на північному сході Китаю.

Офіційна агенція «Сіньхуа» повідомила, що зустріч відбувалася 7 і 8 травня.

Північнокорейські ЗМІ повідомили, що Кім поділився своїми поглядами з президентом Китаю про розвиток політичної ситуації на Корейському півострові.

За повідомленнями державних ЗМІ, Кім сказав Сі, що їхні країни повинні продовжувати підтримувати «тісні відносини».

Читайте також: На саміті Північної і Південної Кореї «надія зустрілася з реалізмом»

Це був другий візит Кім Чен Ина до Китаю від березня, спрямований на поліпшення відносин між двома країнами, які погіршилися після того, як Пекін підтримав санкції ООН проти Північної Кореї за випробування ядерної зброї.

Очікується, що Трамп і Кім зустрінуться в червні, щоб обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова.

Трамп заявив, що незабаром він оголосить про місце і дату проведення саміту.