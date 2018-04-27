На саміті Північної і Південної Кореї «надія зустрілася з реалізмом»

Ще у 2007 році була досягнута домовленість про те, що Північна Корея заморозить ядерну програму в обмін на економічну допомогу, однак ці проривні рішення не тлілилися. «Ця історія нездійснених надій не означає, що нинішній саміт між Кореями приречений на провал. Але навіть до очевидного успіху слід ставитися з обережністю, а поступкам Північної Кореї потрібно довіряти, але їх треба перевіряти», – наголосила у п’ятницю в редакційній статті The Financial Times ще до того, як стали відомі результати зустрічі двох корейських лідерів, які пообіцяли, що між двома країнами більше не буде війни і починається «нова ера миру».

«Довіряй, але перевіряй». Ця фраза може бути корисною і для президента Південної Кореї

Газета нагадала й інший історичний момент: коли у 1980-х президент США Рональд Рейган домовлявся про ядерне роззброєння з Радянським Союзом, він любив цитувати російську приказку: «Довіряй, але перевіряй». Ця фраза може служити корисним девізом і для президента Південної Кореї Мун Чже Іна, пише The Financial Times.

«Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на територію Південної Кореї, коли він перейшов через військову демаркаційну лінію в п’ятницю і потиснув руку південнокорейському президенту Мун Чже Іну», – зауважують кореспонденти The Wall Street Journal.

Результат цієї зустрічі повинен визначити майбутнє відносин на Корейському півострові і закласти основу для запланованого саміту Кіма і президента Дональда Трампа, пишуть оглядачі.

Корейська війна завершується!

Тим часом сам президент США Дональд Трамп вітав зустріч лідерів Південної і Північної Кореї і домовленості, досягнуті на цій зустрічі.

«Корейська війна завершується! Сполучені Штати і всі наші чудові люди повинні відчувати гордість від того, що зараз відбувається в Кореї!» – написав Трамп в Твіттері.

Він назвав цю зустріч «історичною», але додав, що «тільки час покаже», чи дійсно вона призведе до прориву в двосторонніх відносинах. Трамп також подякував голові КНР Сі Цзінпіню за те, що той вплинув на позицію Пхеньяна.

У спільній декларації, підписаній за підсумками зустрічі, яка відбулася в демілітаризованій зоні на південь від кордону між двома державами, йдеться про те, що Пхеньян і Сеул мають намір до кінця року укласти мирний договір, який офіційно покладе край стану війни між двома корейськими державами.

Декларація містить обіцянки прагнути до скорочення озброєнь, припинення «ворожих дій», перетворення укріпленого кордону між двома країнами в «мирну зону» і проведення багатосторонніх переговорів з іншими державами, такими як США.

Починається нова ера миру

На прес-конференції за підсумками зустрічі Мун Чже Ін зазначив, що між двома країнами більше не буде війни і починається «нова ера миру».

Мун Чже Ін повідомив, що має намір незабаром відвідати Пхеньян.

У свою чергу лідер Північної Кореї заявив, що сподівається на об’єднання двох країн в майбутньому. Він також заявив, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Неформальний фоторепортаж із саміту корейських лідерів

Саме ракетно-ядерна програма КНДР викликає найбільшу стурбованість Вашингтона. Раніше Дональд Трамп привітав рішення Кім Чен Ина про мораторій на ядерні випробування. Проблема ядерного роззброєння КНДР обговорювалася і на зустрічі колишнього директора ЦРУ, нинішнього держсекретаря США Майка Помпео з Кім Чен Ином кілька тижнів тому. Зараз йде підготовка до зустрічі Трампа з лідером КНДР.

Значущий крок Сеула і Пхеньяна до національного примирення

МЗС Росії назвав саміт «значущим кроком Сеула і Пхеньяна до національного примирення». Зустріч корейських лідерів привітав також прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе, закликавши при цьому КНДР до виконання своїх обіцянок.

Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який відвідав Південну Корею з 1953 року. Тоді було укладене перемир’я в Корейській війні, проте мирний договір досі не підписали.