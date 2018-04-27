Столтенберґ про саміт Корей: попереду ще багато важкої роботи

У питанні врегулювання корейського питання «ще багато важкої роботи», заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, коментуючи зустріч президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

«Це перший крок, це обнадіює, але ми маємо усвідомлювати, що попереду ще багато важкої роботи», – сказав Столтенберг під час зустрічі з міністрам закордонних справ НАТО в Брюсселі.

За день до цього, 26 квітня, голова альянсу заявляв, що міжнародна спільнота має підтримувати санкції проти Північної Кореї до «конкретних змін».

За підсумками саміту, проведеного 27 квітня поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві країни, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Водночас спільна заява, оприлюднена після зустрічі, не передбачає жодних нових конкретних заходів, до яких мала б вдатися Північна Корея на шляху до денуклеаризації.

Обидва лідери також заявили, що будуть спільно прагнути до переговорів зі США і можливо Китаєм для того, щоб офіційно припинити Корейську війну.

Конфлікт був припинений після перемир’я в 1953 році, але дві корейські держави все ще технічно перебувають у стані війни.

Мун також погодився відвідати Пхеньян пізніше цього року.

Мун і Кім зустрілися вранці 27 квітня біля демаркаційної лінії, що розділяє корейський півострів. Кім став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на територію Південної Кореї.

Голови двох держав обмінялися рукостисканнями і сказали вітальні промови. Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, після чого Кім Чен Ин несподівано попросив президента Південної Кореї перетнути лінію кордону ще раз, з півдня на північ. Після цього лідери повернулися в південну частину демілітаризованої зони.

Переговори відбувалися в Будинку миру, на південь від кордону в селі Панмунджом.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передує зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.