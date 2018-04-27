Саміт Корей: лідер КНДР вперше ступив на південнокорейську землю

Лідери Південної і Північної Корей проводять саміт поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві держави. Зустріч почалася о 3:30 ранку за київським часом.

Кім Чен Ин став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на землю Південної Кореї.

Мун Чже Ін і Кім потисли один одному руки. Мун сказав: «Радий зустрічі».

Перші переговори між двома лідерами відбуваються в Будинку миру, на південь від кордону в селі Панмунджом. Південна Корея заявила, що на саміті будуть обговорюватися «денуклеаризація Корейського півострова, встановлення постійного миру на Корейському півострові і розвиток міжкорейських відносин».

Генеральный секретар НАТО Єнс Столтенберґ перед зустріччю заявив, що міжнародна спільнота має зберігати санкції проти Пхеньяна до помітних «конкретних змін» у його діях. Крім того, він наголосив, що не має бути зменшення тиску на Північну Корею.

Саміт є третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.