Лідери Південної і Північної Корей проводять саміт поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві держави. Зустріч почалася о 3:30 ранку за київським часом. Кім Чен Ин став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на землю Південної Кореї. Мун Чже Ін і Кім потисли один одному руки біля демаркаційної лінії. Мун сказав: «Радий зустрічі». Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, після чого Кім Чен Ин несподівано попросив президента Південної Кореї перетнути лінію кордону ще раз, з півдня на північ. Після цього лідери повернулися в південну частину демілітаризованої зони і знову переступили через бетонну лінію, шириною близько півметра.