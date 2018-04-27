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27 Квітень 2018, Київ 13:33
Відео

Лідер КНДР ступає на південнокорейську землю під час саміту Корей (відео)

Лідер КНДР ступає на південнокорейську землю під час саміту Корей (відео)
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Лідери Південної і Північної Корей проводять саміт поблизу демаркаційної лінії, що розділяє дві держави. Зустріч почалася о 3:30 ранку за київським часом. Кім Чен Ин став першим за 65 років правителем КНДР, що ступив на землю Південної Кореї. Мун Чже Ін і Кім потисли один одному руки біля демаркаційної лінії. Мун сказав: «Радий зустрічі». Потім вони перетнули прокладену по землі бетонну прикордонну лінію, після чого Кім Чен Ин несподівано попросив президента Південної Кореї перетнути лінію кордону ще раз, з півдня на північ. Після цього лідери повернулися в південну частину демілітаризованої зони і знову переступили через бетонну лінію, шириною близько півметра.

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