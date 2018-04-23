Південна Корея зупинила пропагандистське мовлення на КНДР

За кілька днів до зустрічі керівників двох корейських держав Південна Корея зупинила пропагандистське радіомовлення з гучномовців на кордоні з КНДР. У поширеній 23 квітня заяві міністерства оборони Південної Кореї відзначається, що рішення ухвалене для «зниження військової напруженості між Півднем і Північчю», а також створення відповідної «атмосфери для мирних переговорів».

Це перший випадок за два роки, коли Сеул зупиняє мовлення, яке складається переважно з новин, поп-музики і критики північнокорейського режиму. Пхеньян знизив масштаби відповідної пропаганди в лютому на тлі домовленостей про участь північнокорейських спортсменів в Олімпійських іграх у південнокорейському Пхенчхані.

Переговори президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина повинні відбутися 27 квітня в селищі Панмунджом, розташованому між двома Кореями. Західні ЗМІ повідомляють, що на саміті може бути досягнута домовленість про формальне припинення війни між Північчю і Півднем, якої досі так і не укладено.

Минулої суботи Північна Корея заявила, що призупиняє ядерні та ракетні випробування і відмовляється від свого ядерного полігону напередодні запланованих зустрічей на найвищому рівні з Південною Кореєю і США. Це оголошення вітали лідери всього світу, в тому числі президент США Дональд Трамп.