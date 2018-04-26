Лідери Південної і Північної Корей проведуть саміт на кордоні

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін зустріне лідера Північної Кореї Кім Чен Ина біля демаркаційної лінії, що розділяє дві держави. Кім Чен Ин стане першим за 65 років правителем КНДР, що ступить на землю Південної Кореї.

Зустріч відбудеться 27 квітня на кордоні о 9:30 за місцевим часом (3:30 ранку за Києвом), повідомив 26 квітня голова адміністрації президента Південної Кореї Їм Чжон Сок.

Перші переговори між двома лідерами пройдуть в Будинку миру, на південь від кордону в селі Панмунджом. Південна Корея заявила, що на саміті будуть обговорюватися «денуклеаризація Корейського півострова, встановлення постійного миру на Корейському півострові і розвиток міжкорейських відносин».

У північнокорейську делегацію також входить сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яка в лютому взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор в Пхьончхані.

За словами Їм Чжон Сока, лідери двох держав посадять сосну, яка вперше проросла в 1953 році, коли Сеул і Пхеньян підписали угоду про перемир’я після закінчення Корейської війни.

Саміт буде третім після зустрічей голів Південної і Північної Кореї в 2000 і 2007 роках і передуватиме зустрічі Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, яка, як очікується, відбудеться наступного місяця або на початку червня.

Минулого року напруженість у регіоні загострилася після того, як Північна Корея почала випробування балістичних ракет і провела ядерне випробування, а Кім і Трамп обмінялися погрозами й образами. Однак на початку цього року Кім почав несподівану дипломатичну кампанію, яка включала участь КНДР у зимових Олімпійських іграх в Південній Кореї.