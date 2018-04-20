КНДР не наполягатиме на виведенні військ США з півострова – президент Південної Кореї

Пхеньян не наполягатиме на виведенні американських військ з Південної Кореї як неодмінній умові перетворення Корейського півострова на без’ядерну зону. Про це 19 квітня повідомив президент Південної Кореї Мун Чже Ін, у якого через тиждень запланована зустріч у демілітаризованій зоні з північнокорейським керівником Кім Чен Ином.

Пхеньян налаштований на повну денуклеаризацію і не висуває вимог, які Вашингтон вважає неприйнятними, зауважив Мун Чже Ін.

КНДР ніколи раніше не відступала від позиції, що США здійснюють «ворожу політику» і тому будь-яка угода, що гарантує безпеку Північної Кореї, немислима без повного виведення американських військ з півострова.

Сполучені Штати тримають у Південній Кореї 28 тисяч військовослужбовців, приблизно такий же контингент розміщений у Японії і на Гуамі. Двічі на рік, навесні та восени, американські та південнокорейські військові проводять спільні навчання, проти яких Північна Корея завжди різко протестувала, вбачаючи в них прикриття підготовки збройного вторгнення.