Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг про політику «відкритих дверей» на зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць цього військово політичного альянсу. Говорячи про розширення НАТО, керівник альянсу заявив: «Україна також висловила своє прагнення до вступу в НАТО, і міністри також обговорили це. Наша політика відкритих дверей – історичний успіх. Для того, щоб вступити до НАТО, країна повинна подати заявку. І 29 союзників згодні. Ніхто інший не має права вето».