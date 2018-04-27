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27 Квітень 2018, Київ 21:44
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Столтенберґ: Наша політика відкритих дверей – історичний успіх (відео)

Столтенберґ: Наша політика відкритих дверей – історичний успіх (відео)
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг про політику «відкритих дверей» на зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць цього військово політичного альянсу. Говорячи про розширення НАТО, керівник альянсу заявив: «Україна також висловила своє прагнення до вступу в НАТО, і міністри також обговорили це. Наша політика відкритих дверей – історичний успіх. Для того, щоб вступити до НАТО, країна повинна подати заявку. І 29 союзників згодні. Ніхто інший не має права вето».

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