Новий держсекретар США в Брюсселі: у нас був консенсус щодо російської агресії

Міністри закордонних справ країн НАТО мають «консенсус» щодо російської агресії, заявив новий державний секретар США Майк Помпео після зустрічі з колегами в столиці Бельгії Брюсселі.

«Був консенсус щодо російської агресії, рівня російської агресії. Це проблема, яка вимагає відповіді», – сказав Помпео.

Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря 26 квітня. За кандидатуру Помпео проголосували 57 сенаторів, 42 виступили проти.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступник Джина Гаспел.