США: відносини НАТО і Росії не нормалізуються до виконання Москвою «Мінська» і повернення Криму

Державний секретар США Майк Помпео і міністри закордонних справ країн НАТО вкотре підтвердили, що відносини альянсу з Росією не повернуться до нормального стану доти, поки Москва не виконає своїх зобов'язань за Мінськими угодами і не поверне контроль над Кримом Україні. Про це 27 квітня заявила офіційний представник Держдепартаменту США Гедер Науерт.

«Держсекретар Помпео і міністри закордонних справ країн НАТО підтверджують: НАТО не буде повертатися до звичного ведення справ з Росією, поки Росія не виконає свої зобов'язання за Мінськимм угодами, не виведе сили, не припинить підтримку своїх маріонеток на Донбасі і не поверне контроль над Кримом Україні», – повідомила Науерт у Twitter.

Новопризначений держсекретар США Майк Помпео 27 квітня прибув до Брюсселя на переговори з союзниками по НАТО щодо російської агресії в Європі.

Міністри закордонних справ НАТО проводять нинішню зустріч, готуючись до саміту лідерів у липні.

За словами представника Державного департаменту США, основними темами зустрічі будуть агресія Росії в Україні, Грузії та Сирії, а також плани щодо посилення безпеки Європи на східному кордоні.

Сенат США затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря 26 квітня. За кандидатуру Помпео проголосували 57 сенаторів, 42 виступили проти.

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступник Джина Гаспел.