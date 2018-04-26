Голови МЗС країн НАТО обговорять протистояння загрозам Росії

Агресивна поведінка Росії і конкретні заходи, спрямовані на стримування й безпеку євроатлантичного простору стануть першою й головною темою завтрашньої зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ 29 країн-союзниць цього військово політичного альянсу, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Ми продовжуємо спостерігати за постійними намаганнями Росії чинити тиск і втручатися в справи країн-союзниць. Тому ми змушені далі адаптовуватися до гібридних загроз, а отже, міністри проаналізують, що ще ми можемо тут зробити. Водночас, саме коли напруга досягає висот, найважливішим є говорити із Росією. НАТО відкрите до діалогу і продовжує роботу із організації наступної зустрічі Ради Росія-НАТО», – каже генеральний секретар організації.

Водночас Столтенберґ зауважує, що конкретної дати такої зустрічі досі не визначено, хоча, верховний командувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті та голова російського генштабу Валерій Герасимов минулого тижня обговорили військові питання.

«Вони обговорили військовий стан, навчання й те, як збільшити передбачуваність й прозорість», – пояснив Столтенберґ.

Відносини між Росією та США і їхніми військовими погіршилися в 2014 році після анексії Криму та надання Москвою допомоги сепаратистам на Донбасі. Союз НАТО відреагував на це розгортанням чотирьох багатонаціональних батальйонів у Польщі та країнах Балтії, американські військові відправили батарею Patriot до Литви для навчань.

Сполучені Штати також засуджують Росію через підтримку нею президента Сирії Башара Асада і вважають Москву співвідповідальною за застосування сирійським режимом хімічної зброї.