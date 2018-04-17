Москву закликають відмовитись від «божевільної поведінки»

Канцлер Німеччини Анґела Меркель і президент Росії Володимир Путін 17 квітня провели телефонні переговори. Як повідомляють німецькі ЗМІ, посилаючись на прес-секретаря Меркель Штеффена Зайберта, співрозмовники обговорили ситуацію в Сирії і погодилися з необхідністю покласти край кривавій війні в цій країні. «І всі можливі варіанти стосовно цього сторони обговорили», –​додав речник.

Раніше канцлер Німеччини завила, що Москва разом з урядом президента Сирії Башара Асада несуть спільну відповідальність за ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума. Водночас вона наголосила на «важливості продовження діалогу з Росією».

На сайті Кремля йдеться, що Володимир Путін у розмові з Анґелою Меркель засудив ракетні удари по Сирії з боку США, Великої Британії і Франції. Путін назвав це актом агресії і звинуватив країни, які взяли в цьому участь, у прагненні зірвати роботу інспекторів Організації зі заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Напредеодні, 16 квітня британські представники в ОЗХЗ на закритому надзвичайному засіданні організації, яке відбулося в Гаазі, звинуватили Росію в перешкоджанні роботі місії.

Представник США в ОЗХЗ заявив, що Росія, можливо, знищує докази на місці ймовірної хімічної атаки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров це заперечив. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков припустив, що візит інспекторів у Думу відкладається через завдані США, Великою Британією і Францією в ніч на 14 квітня авіаудари по Сирії.

У вівторок сирійське державне телебачення повідомило, що експерти Організації із заборони хімічної зброї приїхали в місто Думу, щоб дослідити місце ймовірної хімічної атаки.

Як повідомляє сирійське телебачення і державна агенція SANA, фахівці приїхали в Думу 17 квітня після обміну звинуваченнями між Заходом, з одного боку, і Сирією й Росією – з іншого, з приводу доступу експертів до місця ймовірної атаки.

Про те, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за недавню хімічну атаку в Сирії, заявила в ефірі американського телеканалу CNBC представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчинсон. Вона закликала Москву відмовитися від «божевільної поведінки».

«Припиніть божевільну поведінку, відмовтеся від зловмисного впливу, який ви поширюєте по всьому світу. Прийшов час стати членом спільноти націй, і якщо ви ним станете, ми будемо вітати вас», – заявила Кей Бейлі Гатчинсон.

«Сподіваюся, Росія візьме на себе відповідальність за це, – додала вона. – Росія була гарантом [того, що Сирія не буде застосовувати хімічну зброю]. Росія є прихильником Сирії, там є її бази. Їм потрібно взяти відповідальність за виконання міжнародних зобов’язань щодо недопущення використання хімічної зброї, які вони на себе взяли», – сказала вона.

За словами Гатчинсон, Росія повинна була стримувати свого союзника Сирію, але цього не зробила.

«Росія повинна засвоїти, що ми не маємо наміру відступати, що ми будемо діяти в рамках міжнародних правил застосування сили. Ми спробували завдати певної шкоди потенціалу в Сирії, але передбачалося, що Росія зробить це сама. Росії необхідно виконувати свої міжнародні зобов’язання», – сказала посол США в НАТО.

Місто Дума в регіоні Східна Гута поблизу Дамаска, раніше опорний пункт сирійських повстанців, зараз перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Війська президента Сирії Башара Асада, як стверджують країни Заходу, посилаючись на відкриті джерела й дані розвідки, здійснили 7 квітня хімічну атаку, жертвами якої стали мирні жителі. США, Велика Британія і Франція завдали 14 квітня ракетний удар по об’єктах в Сирії, пов’язаних із розробкою хімічної зброї.

Росія різко засудила удар і звинуватила країни, які його завдали, в прагненні зірвати роботу інспекторів ОЗХЗ.