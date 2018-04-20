Хто готовий вчити Трампа боротися проти путінської Росії?

Спікер парламенту Молдови Андріан Канду пропонує президенту США досвід України, Грузії і Молдови.

На сході Європи, в тіні Росії, Молдова,Україна і Грузія уважно стежать за поступовим викриттям російського втручання у політику США. Як Сполучені Штати, найпотужніша держава світу, з цим справляються?

Таке запитання ставить спікер парламенту Молдови Андріан Канду в авторській статті для видання Newsweek і пропонує допомогу.

«Ми вже багато років даємо собі раду з вторгненнями Росії, з часу розвалу Радянського Союзу, і ми постійно пристосовуємося та знаходимо нові способи боротьби з цим надмірним впливом», – пише спікер.

Нещодавно Канду влаштував безпекову конференцію, в якій взяли участь його колеги з України та Грузії. Він каже, що може з упевненістю сказати, що в регіоні країни стають все більш успішними в протидії впливам Росії, але західна підтримка є більш критичною, ніж будь-коли.

Висить над нами загроза – значна і постійна загроза зростання апетиту нашого сусіда на нашу землю

«Найбільша відмінність між нашою ситуацією та тим, що відбувається у Вашингтоні – близькість Росії до нас і фізична російська військова присутність, яка займає частини всіх трьох наших країн. Висить над нами загроза – значна і постійна загроза зростання апетиту нашого сусіда на землю. Лише в самій Молдові Росія контролює 11% нашої території з десятирічною окупацією Придністров'я. Якщо це були б Сполучені Штати, можна порівняти з окупацією російськими військами Техасу і Каліфорнії», – зазначає автор.

Канду вказує на спорідненість мов. У Молдові, каже він, більшість громадян розмовляють російською, як також румунською з молдовським акцентом, і 75% телепрограм походять з Москви. Якщо російські тролі могли ввести в оману англомовних американців, то навіть легше працювати, користуючись рідною мовою, зауважує Канду.

«У відповідь наш парламент заборонив російську пропаганду та дезінформацію з деяких російських телевізійних каналів через молдовські ефіри. Це значний крок на шляху викорінення впливу Росії на нашу політику та на наше населення», – пише Канду.

Наш парламент заборонив російську пропаганду та дезінформацію ... Це значний крок на шляху викорінення впливу Росії на нашу політику та на наше населення

«Ми також продовжуємо курс на Захід у наших прагненнях та партнерських стосунках, розвиваючи конструктивні відносини з Росією, але на основі поваги. Ми ніколи не зможемо повністю відключитися від Росії чи то культурно, політично чи економічно, але ми зосереджуємо свою увагу на поглибленні наших відносин з Європейським союзом, НАТО (через програму «Партнерство заради миру») та з Сполученими Штатами», – розповів Андріан Канду.

Грузія, Україна та Молдова є активними членами «Східного партнерства» ЄС, програми, започаткованої у 2009 році Польщею та Швецією для сприяння політичній асоціації та економічній інтеграції для нових демократій на східному фланзі Європи. Це був компроміс між інтересами держав-членів ЄС та сильним голосом прихильників східного регіону, але, на погляд Канду, більшість тепер вважає програму успішною.

Незважаючи на відсутність термінів чи чіткого шляху до вступу до ЄС, сам процес привів Молдову, а також Україну та Грузію до здійснення реформ, які сприяють відкриттю ринків торгівлі, узгодженню законодавства з ЄС, досягненню лібералізації візового режиму та, що головне, забезпечив реальний поштовх для внутрішніх демократичних змін.

Ми досі звертаємось до Сполучених Штатів за натхненням та підтримкою, і це ніколи не зміниться

«Поштовх до позитивних змін, як від зовнішнього тиску Заходу, так і з боку громадян, які вимагають кращого життя, також допоможе нашій безпеці. Коли наші інститути та верховенство права стануть сильнішими, у нас буде сильніший хребет, щоб протистояти незаконним діям в моїй країні, започаткованим нашим великим сусідом», – наголошує автор.



За його словами, Сполучені Штати обдаровані сильними інституціями, побудованими протягом 200 років, що дозволило їм методично впоратися з цифровими вторгненнями з боку Росії: «Наша демократія зародилася лише у 1991 році, тому наші установи лише в процесі встановлення».



Тим не менш, пише Андріан Канду, незважаючи на це «ми могли досягти великих успіхів за дуже короткий час».

«Це заходи, які, незалежно від того, коли ми успішно інтегруємося в структури ЄС та НАТО, допоможуть нам стати кращою і процвітаючою країною на благо наших громадян. Ми досі звертаємось до Сполучених Штатів за натхненням та підтримкою, і це ніколи не зміниться», – заявив спікер парламенту Молдови.



США рідко потребують порад від таких невеликих країн, як Молдова, вважає він, але, беручи до уваги спільні загрози та близькість Молдови до джерела, можливо, вони можуть допомогти. «Поки США продовжують розбиратися з російською загрозою їх демократії, знайте, що ми перебуваємо на передній лінії гібридної кампанії Росії впливу та сіяння розбрату», – наголосив Канду.



«Таким чином Молдова, Україна та Грузія заявляють про тіснішу співпрацю з нашими західними партнерами для обміну інформацією про таку спільну загрозу. Після багатьох років користування підтримкою та щедрою ласкою Заходу ми тепер раді Вам допомогти», – заявив у статті для видання Newsweek спікер парламенту Молдови Андріан Канду.