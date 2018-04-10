Російський режим нездатний відчувати сором – посол США в ООН

Посол США в ООН Ніккі Гейлі різко розкритикувала Росію через блокування цією країною в Раді безпеки будь-яких рішень, пов’язаних із потенційними воєнними злочинами в Сирії.

«Російський режим, чиї руки в крові сирійських дітей, нездатний до почуття сорому при вигляді зображень своїх жертв», – вказала посол Гейлі на екстреному засіданні Ради безпеки ООН 9 квітня, присвяченому ймовірній атаці із застосуванням хімічної зброї в місті Дума 7 квітня.

Посол США в ООН нагадала, що Москва 11 раз використала право вето, щоб запобігти діям Ради безпеки через злочини проти цивільних у Сирії, що Росія поклала кінець роботі так званого «спільного механізму» з розслідування атак із застосуванням зброї масового ураження.

Ніккі Гейлі закликала Раду безпеки підтримати проект резолюції з вимогою забезпечити необмежений доступ гуманітарної допомоги в Думу і відновити міжнародний незалежний механізм для оперативного розслідування можливих хімічних атак в Сирії.

Посол США попередила, що її країна має намір гарантувати покарання «монстра, який скинув хімічну зброю на сирійців».

Посол Росії в ООН Василь Небензя, говорячи про хімічну атаку в Думі, поставив під сумнів сам факт нападу із застосуванням хімічної зброї. За його словами, немає жодних свідчень, що підтверджують цей інцидент, а російські фахівці, що перебувають там, нічого не виявили. «Вони взяли проби ґрунту, які показали відсутність нервово-паралітичних і хлоровмісних речовин», – заявив російський дипломат.

Члени Ради безпеки не ухвалили жодних рішень. Очікується, що 10 квітня вони продовжать обговорення проекту резолюції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії протягом 24 або 48 годин. Під час наради в Білому дому, на якій були присутні військові посадовці, Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін «може» нести відповідальність за «мерзенний напад на невинних» сирійців у контрольованому повстанцями місті Дума.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.