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09 Квітень 2018, Київ 22:17
Новини | Міжнародні

Трамп планує ухвалити «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії за 24 або 48 годин

Дональд Трамп заявив, що Путін «може» нести відповідальність за «мерзенний напад на невинних» сирійців

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії протягом 24 або 48 годин.

Під час наради в Білому дому, на якій були присутні військові посадовці, Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін «може» нести відповідальність за «мерзенний напад на невинних» сирійців у контрольованому повстанцями місті Дума.

Тим часом у Державному департаменті США заявили, що симптоми постраждалих від хімічної атаки в Сирії збігаються із симптомами отруєння агентом задушливої дії і «нервовим агентом певного типу».

Держдеп заявив, що не зміг визначити, який саме нервовий агент був використаний, додавши, що сирійські урядові сили та їхні союзники, Росія та Іран, відмовляють міжнародним спостерігачам у доступі до міста для розслідування.

У відомстві повідомили, що Вашингтон консультувався зі своїми союзниками щодо відповіді на атаку. Державний департамент заявив, що напад «призведе до наслідків».

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.

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