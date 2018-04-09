Трамп планує ухвалити «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії за 24 або 48 годин

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалить «важливі рішення» через хімічну атаку в Сирії протягом 24 або 48 годин.

Під час наради в Білому дому, на якій були присутні військові посадовці, Трамп сказав, що президент Росії Володимир Путін «може» нести відповідальність за «мерзенний напад на невинних» сирійців у контрольованому повстанцями місті Дума.

Тим часом у Державному департаменті США заявили, що симптоми постраждалих від хімічної атаки в Сирії збігаються із симптомами отруєння агентом задушливої дії і «нервовим агентом певного типу».

Держдеп заявив, що не зміг визначити, який саме нервовий агент був використаний, додавши, що сирійські урядові сили та їхні союзники, Росія та Іран, відмовляють міжнародним спостерігачам у доступі до міста для розслідування.

У відомстві повідомили, що Вашингтон консультувався зі своїми союзниками щодо відповіді на атаку. Державний департамент заявив, що напад «призведе до наслідків».

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.