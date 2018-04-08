ООН стурбована застосуванням хімічної зброї у Сирії, Франція пропонує скликати засідання

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість у зв’язку з повідомленнями про можливе застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума в Східній Гуті.

У заяві ООН, оприлюдненій 8 квітня, мовиться: «Особливо генсек стурбований відомостями, згідно з якими в Думі проти мирних жителів була застосована хімічна зброя».

Він закликав усі сторони припинити бойові дії і надати гуманітарним організаціям доступ до Думи.

При цьому Гутерріш зазначив, що на даному етапі ООН не може перевірити, чи відповідають дійсності дані про хімічну атаку в Думі.

Тим часом постійний член Ради Безпеки Франція заявила, що працюватиме з союзниками над підтвердженням повідомлень про застосування хімічної зброї в місті Дума.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у неділю, що повідомлення про хімічну атаку в підконтрольному повстанцям місті в Сирії носять вкрай тривожний характер, і закликав Раду Безпеки ООН зібратися на засідання найближчим часом для обговорення ситуації.

Ле Дріан наголосив, що Франція рішуче засуджує атаки і бомбові удари сирійського уряду в місті Дума в Східній Гуті, які відбулися за попередню добу, зазначивши, що вони являють собою «велике порушення міжнародного гуманітарного права».

Посилаючись на попередження президента Емманюеля Макрона, що Франція може завдати одностороннього удару в разі застосування хімічної зброї з людськими жертвами, Ле Дріан сказав, що Париж візьме на себе всю відповідальність у боротьбі з поширенням хімічної зброї.

У неділю в Сирії назвали нові дані про число жертв хімічних атак проти утримуваної повстанцями частини регіону Східна Гута на околиці столиці Дамаска, що були здійснені напередодні, 7 квітня.

За різними повідомленнями, на цей час ідеться про десятки загиблих – від 40 до 70. Такі цифри називає сирійська організація цивільної оборони, відома як «Білі шоломи». У загиблих – ознаки застосування хімічної зброї: розширені зіниці і піна з рота.

Кількість потерпілих унаслідок хімічного нападу в місті Дума – сотні.

Президент США Дональд Трамп засудив хімічну атаку в Сирії, звинувативши президента Росії Володимира Путіна і Іран в підтримці «звіра Асада». Трамп заявив, що Асад повинен дорого заплатити за «божевільну» хімічну атаку, яка призвела до численних жертв, серед яких жінки і діти.

Влада Сирії і її союзник Росія називають ці повідомлення сфабрикованими.