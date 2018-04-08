У Сирії назвали нові дані про число жертв хімічних атак у Східній Гуті

У Сирії назвали нові дані про число жертв хімічних атак проти утримуваної повстанцями частини регіону Східна Гута на околиці столиці Дамаска, що були здійснені 7 квітня, більші, ніж заявляли напередодні.

За різними повідомленнями, на цей час ідеться про десятки загиблих – від 40 до 70. Такі цифри називає сирійська організація цивільної оборони, відома як «Білі шоломи». У загиблих – ознаки застосування хімічної зброї: розширені зіниці і піна з рота.

Кількість потерпілих унаслідок хімічного нападу в місті Дума – сотні.

Як мовиться у спільній заяві Сирійсько-американського медичного товариства і організації цивільної оборони Думи, вони мають дані про 49 загиблих.

За цим повідомленням, до медичних центрів потрапило понад 500 людей із труднощами в диханні, від потерпілих чути запах хлору.

За даними медиків і активістів, отруйні гази містилися в так званих «бочкових бомбах» – потужних імпровізованих вибухових пристроях, які використовують урядові війська Сирії, – які скинули на місто з вертольота. Більшість людей задихнулася в підвалах будинків, де мешканці ховалися від повітряних ударів і куди легко потрапив газ, важчий за повітря.

У соцмережах публікують фотографії тіл загиблих, зокрема дітей, із піною на губах. Їхня правдивість наразі не підтверджена.

Так само наразі не підтверджені з незалежних джерел і дані про кількість загиблих і потерпілих.

Влада Сирії і її союзник Росія називають ці повідомлення сфабрикованими.

Зокрема, державні засоби інформації Сирії заперечують, що хімічну атаку здійснили урядові війська, і заявляють, що повстанці близькі до поразки і поширюють фальшиві новини.

Представник російських військ у Сирії генерал-майор Юрій Євтушенко, зі свого боку, від імені Міністерства оборони Росії рішуче відкинув повідомлення про хімічну атаку, пишуть російські агентства. Зі свого боку, Міністерство закордонних справ Росії назвало повідомлення про хімічну атаку в Думі з боку сирійських урядових сил «інформаційним вкиданням», «сфабрикованою інформацією» і «брехливими домислами».

У США ще 7 квітня, відразу після хімічної атаки, заявили, що Вашингтон уважно стежить за дуже тривожними повідомленнями про можливий новий жахливий випадок застосування хімічної зброї урядовими силами Сирії. Як мовилося в заяві Державного департаменту США, врешті головну відповідальність за це несе Росія, яка надає рішучу підтримку владі Сирії. «Історія застосування режимом хімічної зброї проти власного народу не викликає сумнівів», – додали в Держдепартаменті.

Сирійські війська і їхні союзники останніми днями посилили артилерійські обстріли і повітряні удари по місту Дума, останньому острівці території, що ще перебуває під контролем повстанців неподалік Дамаска. Державне агентство SANA заявило, що це помста за обстріл повстанцями сусідніх територій, що вже перебувають під урядовим контролем.

Сирійські війська і російські військові, що воюють у Сирії на боці владного режиму, заявляють, що урядові сили і їхні союзники захопили вже майже всю ту частину Східної Гути, що була під контролем повстанців. Останніми днями з міста Думи за домовленістю, укладеною за посередництва Росії, евакуювали тисячі людей, але 5 квітня ці евакуації припинилися через очевидний зрив домовленості.