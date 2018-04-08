У Сирії повідомили про нові хімічні атаки і про те, які їхні жертви

У Сирії 7 квітня повідомили про нові хімічні атаки проти утримуваної повстанцями частини регіону Східна Гута на околиці столиці Дамаска, внаслідок якої є жертви і потерпілі.

Як повідомили в Сирійсько-американському медичному товаристві, що базується у США, з посиланням на дані з місця події, загальне число загиблих унаслідок кількох атак – не менш ніж 35 людей.

Як заявив президент товариства Базель Терманіні агентству «Ройтерз», одна бомба з хлором влучила в лікарню в місті Дума, і через це загинули шість людей, другий напад був здійснений на інший будинок із застосуванням суміші отруйних речовин, зокрема нервово-паралітичного газу.

«Ми зв’язуємося з ООН, із урядами США і європейських країн», – додав він.

Агентство пише, що не змогло перевірити ці повідомлення з незалежних джерел.

Про наявність доказів нової хімічної атаки заявляє також сирійська організація цивільної оборони, відома як «Білі шоломи».

У соцмережах публікують фотографії тіл загиблих, зокрема дітей, із піною на губах. Їхня правдивість наразі не підтверджена.

Також заявляють про сотні потерпілих.

Державні засоби інформації Сирії заперечують, що хімічну атаку здійснили урядові війська, і заявляють, що повстанці близькі до поразки і поширюють фальшиві новини.

Сирійські війська і їхні союзники посилили артилерійські обстріли і повітряні удари по місту Дума після того, як напередодні внаслідок таких ударів не менш ніж 40 людей загинули в цьому останньому острівці території, що ще перебуває під контролем повстанців неподалік Дамаска. Державне агентство SANA заявило, що це помста за обстріл повстанцями сусідніх територій, що вже перебувають під урядовим контролем.

Сирійські війська і російські військові, що воюють у Сирії на боці владного режиму, заявляють, що урядові сили і їхні союзники захопили вже майже всю ту частину Східної Гути, що була під контролем повстанців. Останніми днями з міста Думи за домовленістю, укладеною за посередництва Росії, евакуювали тисячі людей, але 5 квітня ці евакуації припинилися через очевидний зрив домовленості.