Сирійські війська посилюють удари по контрольованому повстанцями місту – правозахисники

Сирійські урядові війська і їхні союзники посилюють інтенсивність обстрілів й авіаударів по місту Дума в Східній Гуті, повідомляють правозахисники.

Базована в Британії Сирійська обсерваторія з прав людини заявила 7 квітня, що від початку доби сирійські і російські літаки здійснили щонайменше 30 авіаударів по місту.

Згідно з повідомленням, гелікоптери скинули на Думу принаймні 25 контейнерів із вибухівкою в першій половині дня, унаслідок чого загинули щонайменше вісім цивільних.

6 квітня сирійські урядові війська і їхні союзники атакували місто після 10 днів затишшя. Загинули щонайменше 40 цивільних, повідомляла обсерваторія.

Державне інформаційне агентство SANA зазначало, що атака є відповіддю за обстріл контрольованих урядом Сирії територій з боку повстанців з угруповання «Джаїш аль-Іслам», яке контролює Думу.

Протягом останніх днів місто покинули тисячі людей, однак евакуація припинилася 5 квітня.

Сирійські урядові війська за воєнної підтримки Росії у лютому цього року посилили наступ на регіон Східна Гута, що прилягає до столиці Дамаска і до останнього часу контролювався повстанцями – супротивниками режиму. Попри заклики ООН припинити обстріли, наступ продовжувався і призвів, за даними спостерігачів, до понад 1,5 тисячі жертв серед цивільних.

На півночі Сирії, біля кордону з Туреччиною, турецькі війська та їхні місцеві сирійські союзники від другої половини січня вели операцію проти сил сирійських курдів у регіоні Афрін.