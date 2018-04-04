Захід: Росія порушила обіцянку домогтися від Сирії знищити хімічну зброю

Німеччина, Франція, Велика Британія і США в першу річницю хімічної атаки на сирійське місто Хан-Шейхун поклали відповідальність за застосування хімічної зброї на режим президента Сирії Башара Асада і Росію. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ і Держдепартаменту США.

Міністри звинувачують Росію в невиконанні зобов’язань, взятих на себе в 2013 році. Тоді Москва пообіцяла домогтися від Дамаска повного знищення хімічної зброї. Після цього експерти Ради безпеки ООН зібрали докази про чотири нових хімічних атаки в Сирії. «Замість того, щоб виконати свою обіцянку, Росія наклала вето на продовження розслідувань Ради безпеки», – наголошується в заяві.

4 квітня 2017 року внаслідок хімічної атаки з використанням газу зарину в місті Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб загинули понад 80 людей, серед яких десятки дітей, постраждали – понад 550. Повстанці поклали провину за напад на сирійські урядові війська.

Росія, яка підтримує режим президента Сирії Башара Асада, заявила, що 4 квітня сирійська авіація завдала удару по східній околиці міста, по складу снарядів з отруйними речовинами.

Спільний механізм розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї оприлюднив звіт, який, зокрема, склав вину за газову атаку в Хан-Шейхуні на владу Сирії. У звіті наведені численні докази того, що отруйний газ зарин, використаний для нападу, походив із сирійських урядових запасів, а не був саморобним продуктом повстанців, чи що кратер від вибуху боєприпасу могла спричинити тільки авіабомба, а не підрив якогось пристрою на землі.

Розслідування також виключило версію про влучення урядовою авіацією Сирії в хімічну зброю самих повстанців: будівля, яку Москва й Дамаск називали «складом» чи «заводом» такої зброї, була насправді медпунктом.

І влада Сирії, і її союзник Росія, попри всі докази, продовжують заперечувати ці висновки, як і попередні звинувачення режиму в Дамаску в застосуванні хімічної зброї.

Росія скористалася зі свого права вето і заблокувала в Раді безпеки ООН продовження мандату Спільного механізму.