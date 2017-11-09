Країни Заходу закликають Росію схвалити продовження місії ООН з розслідування хімічних атак у Сирії

Франція, Німеччина, Велика Британія та США закликали Росію не чинити в Раді безпеки ООН перешкод продовженню роботи місії, яка розслідує напади із застосуванням хімічної зброї в Сирії. У спільній заяві міністрів закордонних справ західні країни 8 листопада заявили, що вони довіряють професіоналізму та незалежності Спільного слідчого механізму ООН та Організації за заборону хімічної зброї.

Заява міністрів оприлюднена на наступний день після того, як Росія відкинула висновок слідчої групи, що сирійський уряд стояв за газовою атакою із застосуванням зарину, внаслідок якої в квітні в місті Хан-Шейхун загинули десятки цивільних. Москва закликала до перезавантаження слідчого процесу.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив 8 листопада, що його країна виступає проти західної резолюції про продовження мандату Слідчого механізму ООН ще на 18 місяців після закінчення терміну його дії до 16 березня. Росія у жовтні ветувала аналогічну резолюцію.

Росія є найбільшим союзником сирійського уряду в шестирічній громадянській війні, внаслідок якої загинули або стали біженцями сотні тисяч людей. Сирія спростовує застосування хімічної зброї, попри висновки ООН, що саме сирійський уряд несе відповідальність за більшість нападів із застосуванням хімічної зброї.