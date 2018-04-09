Рада безпеки ООН розгляне застосування хімічної зброї в Сирії

Рада безпеки ООН у понеділок розгляне конкуруючі заявки Росії та США щодо хімічного нападу в Сирії і попередження з боку президента США Дональда Трампа, що «буде висока ціна заплачена за це». Росія закликала Раду безпеки, членами якої є 15 країн, дати відповідь на «міжнародні загрози миру та безпеці», хоча точна тема засідання наразі невідома, сказали дипломати в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Одразу після цього Сполучені Штати, Франція, Британія, Швеція, Польща, Нідерланди, Кувейт, Перу та Кот-д’Івуар закликали Раду безпеки ООН зібратися для обговорення нападу із застосуванням хімічної зброї в Сирії, повідомляють дипломати, посилаючись на переписку електронною поштою.

Пізно увечері в неділю було досягнуто домовленості, що відбудеться не два, а одне засідання Ради безпеки ООН.

Рада безпеки дійшла вимагає незалежного розслідування і щоб причетні понесли відповідальність за цей жахливий вчинок

«Рада безпеки дійшла згоди і вимагає негайного доступу до перших постраждалих, підтримки незалежного розслідування того, що сталося, і щоб причетні понесли відповідальність за цей жахливий вчинок», – сказала у заяві постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.

Гейлі попередила минулого місяця, що якщо Рада безпеки ООН не зможе реагувати на події у Сирії, Вашингтон «залишається готовим реагувати якщо нам це буде потрібно», – так як він це робив минулого року, коли завдав повітряних ударів по базі сирійських військово-повітряних сил через застосування урядом Сирії хімічної зброї.

Трамп сказав у неділю, що буде «висока ціна» після того, як допомогова медична організація повідомила про десятки людей, які загинули внаслідок газової атаки в оточеному, але утримуваному повстанцями місті у Сирії.

Сирійський уряд заперечує, що його сили вдалися до такого нападу, а Росія – найпотужніший союзник президента Башара аль-Асада – назвала повідомленнями фальшивими.

У спільній заяві допомогових організацій – Сирійсько-Американської медичної спільноти та організації цивільної оборони, – які діють на утримуваних повстанцями теренах, говорилось про 49 людей, які померли після хімічної атаки у суботу в місті Доума.

США та інші представники сказали, що вони перевіряють інформацію та намагаються дізнатися про більше подробиць.

​Міжнародна реакція

Президент США Дональд Трамп засудив російського президента Володимира Путіна, Росію та Іран після того, що він назвав «бездумним хімічним нападом» в Сирії.

Європейський союз між тим, сказав 8 квітня, що все вказує на «ще одну хімічну атаку з боку режиму» у Сирії.

ЄС також закликав до міжнародної реакції і назвав Росію та Іран, як «прибічників режиму», використати свій вплив на Асада для відвернення хімічних атак у майбутньому.

Франція неодноразово попереджала, що свідчення про подальше використання хімічної зброї в Сирії є «червоної лінією», перетин якої викличе французькі авіаудари.

Використання хімічної зброї є військовим злочином

«Використання хімічної зброї є військовим злочином», – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан.

Міністерство закордонних справ Туреччини у заяві «суворо» засудило хімічну атаку.

«Є сильні підозри, що це було здійснено режимом, який має історію використання хімічної зброї, що відомо міжнародній спільноті», – заявили в Анкарі.

Є сильні підозри, що це було здійснено режимом, який має історію використання хімічної зброї

Перед повідомленнями про хімічний напад, базований у Британії Сирійський спостережницький центр за правами людини, сказав, що від авіаударів сирійської урядової авіації загинуло 70 цивільних осіб в Доумі після початку серйозного наступу військ Асада на суші та з повітря шостого квітня.

Але Росія, Сирія та Іран відкинули, як вони сказали, «сфабриковане» повідомлення, згідно з деяких з них, понад сотня людей померли в Доумі, що у Східній Гуті, яка оточена урядовими сирійським військами, а також силами, які підгримуються Росією та Іраном.