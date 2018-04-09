Рада безпеки ООН розгляне застосування хімічної зброї в Сирії

Рада безпеки ООН у понеділок розгляне конкуруючі заявки Росії та США щодо хімічного нападу в Сирії і попередження з боку президента США Дональда Трампа, що «буде висока ціна заплачена за це». Росія закликала Раду безпеки, членами якої є 15 країн, дати відповідь на «міжнародні загрози миру та безпеці», хоча точна тема засідання наразі невідома, сказали дипломати в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Одразу після цього Сполучені Штати, Франція, Британія, Швеція, Польща, Нідерланди, Кувейт, Перу та Кот-д’Івуар закликали Раду безпеки ООН зібратися для обговорення нападу із застосуванням хімічної зброї в Сирії, повідомляють дипломати, посилаючись на переписку електронною поштою.
Пізно увечері в неділю було досягнуто домовленості, що відбудеться не два, а одне засідання Ради безпеки ООН.
Рада безпеки дійшла вимагає незалежного розслідування і щоб причетні понесли відповідальність за цей жахливий вчинокНікі Гейлі
«Рада безпеки дійшла згоди і вимагає негайного доступу до перших постраждалих, підтримки незалежного розслідування того, що сталося, і щоб причетні понесли відповідальність за цей жахливий вчинок», – сказала у заяві постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі.
Гейлі попередила минулого місяця, що якщо Рада безпеки ООН не зможе реагувати на події у Сирії, Вашингтон «залишається готовим реагувати якщо нам це буде потрібно», – так як він це робив минулого року, коли завдав повітряних ударів по базі сирійських військово-повітряних сил через застосування урядом Сирії хімічної зброї.
Трамп сказав у неділю, що буде «висока ціна» після того, як допомогова медична організація повідомила про десятки людей, які загинули внаслідок газової атаки в оточеному, але утримуваному повстанцями місті у Сирії.
Сирійський уряд заперечує, що його сили вдалися до такого нападу, а Росія – найпотужніший союзник президента Башара аль-Асада – назвала повідомленнями фальшивими.
У спільній заяві допомогових організацій – Сирійсько-Американської медичної спільноти та організації цивільної оборони, – які діють на утримуваних повстанцями теренах, говорилось про 49 людей, які померли після хімічної атаки у суботу в місті Доума.
США та інші представники сказали, що вони перевіряють інформацію та намагаються дізнатися про більше подробиць.
Міжнародна реакція
Президент США Дональд Трамп засудив російського президента Володимира Путіна, Росію та Іран після того, що він назвав «бездумним хімічним нападом» в Сирії.
Європейський союз між тим, сказав 8 квітня, що все вказує на «ще одну хімічну атаку з боку режиму» у Сирії.
ЄС також закликав до міжнародної реакції і назвав Росію та Іран, як «прибічників режиму», використати свій вплив на Асада для відвернення хімічних атак у майбутньому.
Франція неодноразово попереджала, що свідчення про подальше використання хімічної зброї в Сирії є «червоної лінією», перетин якої викличе французькі авіаудари.
Використання хімічної зброї є військовим злочиномМЗС Франції
«Використання хімічної зброї є військовим злочином», – сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ів ле Дріан.
Міністерство закордонних справ Туреччини у заяві «суворо» засудило хімічну атаку.
«Є сильні підозри, що це було здійснено режимом, який має історію використання хімічної зброї, що відомо міжнародній спільноті», – заявили в Анкарі.
Є сильні підозри, що це було здійснено режимом, який має історію використання хімічної зброїМЗС Туреччини
Перед повідомленнями про хімічний напад, базований у Британії Сирійський спостережницький центр за правами людини, сказав, що від авіаударів сирійської урядової авіації загинуло 70 цивільних осіб в Доумі після початку серйозного наступу військ Асада на суші та з повітря шостого квітня.
Але Росія, Сирія та Іран відкинули, як вони сказали, «сфабриковане» повідомлення, згідно з деяких з них, понад сотня людей померли в Доумі, що у Східній Гуті, яка оточена урядовими сирійським військами, а також силами, які підгримуються Росією та Іраном.
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