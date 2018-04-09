Голова Пентагону про відповідь на застосування хімзброї в Сирії: «нічого не виключаю»

Голова Пентагону Джеймс Меттіс не виключає відповіді на застосування хімічної зброї в Сирії 7 квітня.

«Я зараз нічого не виключаю», – сказав Меттіс перед початком зустрічі з еміром Катару.

За його словами, «перше, на що ми маємо звернути увагу, це те, чому хімічна зброя все ще використовується, тоді як Росія була гарантом знищення всієї хімічної зброї».

«І тому, працюючи з нашими союзниками і нашими партнерами від НАТО до Катару і в інших місць, ми маємо намір вирішити цю проблему», – зазначив Меттіс.

Представники опозиційних до влади Сирії «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на сирійське місто Дума пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзниця Росія заперечують ці повідомлення.

Дума – останнє підконтрольне повстанцям місто, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.