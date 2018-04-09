ОЗХЗ збирає інформацію про ймовірне застосування хімічної зброї у Сирії

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) заявляє, що збирає інформацію про ймовірну атаку з використанням хімічної зброї в місті Дума на схід від столиці Сирії Дамаска.

Керівник організації Ахмет Узюмджу висловив стурбованість у зв’язку з ймовірною атакою 7 квітня в Думі.

Як йдеться в заяві організації, місія пошуку фактів (FFM) збирає додаткову інформацію з усіх доступних джерел, щоб визначити, чи використовувалася хімічна зброя.

FFM повідомить про свої висновки державам-учасницям Конвенції про заборону хімічного зброї.

В організації наголошують, що конвенція про заборону хімічної зброї цілком забороняє використання, розробку, виробництво, накопичення і передачу хімічної зброї.

Дума – останнє місто підконтрольне повстанцям, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску.

Представники опозиційних «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на Думу пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих.

Влада Сирії і її союзник Росія заперечують ці повідомлення.