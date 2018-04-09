УВАГА: Відео містить шокуючі кадри. На відео кадрах, – які виклали у соціальних мережах, – видно, як людей, включно з кількома дітьми, лікують за допомогою інгаляторів після непідтвердженої хімічної атаки, що сталася, за повідомленнями, у місті Дума, що в Сирії. Багатьох обливають водою. Представники опозиційних «Білих касок», а також активісти інших груп кажуть, що на Думу пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися та душитися. Як повідомляють, десятки людей загинули. Дума – останнє місто підконтрольне повстанцям, розташоване у східному регіоні Сирії Ґута неподалік Дамаску. Поки що не було незалежного підтвердження цих повідомлень. У Дамаску та Москві кажуть, що ці повідомлення – «сфабриковані». А от президент США Дональд Трамп написав у своєму твіті, що Росія та Іран несуть відповідальність за «підтримку звірячого Асада». (Відео Reuters/Соціальні мережі)