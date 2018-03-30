Москва заявила, що Сирія контролює більшу частину передмістя Дамаска

Сирійські і російські війська евакуювали більшість із повстанців з Східної Гути, і уряд Башара аль-асада тепер контролює 90 відсотків прилеглого передмістя Дамаска, сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 березня після зустрічі з посланцем ООН у Сирії Стаффаном де Містурою.

«Дев’яносто відсотків Східної Гути знаходиться під контролем урядових сил і здійснюються зусилля з відновлення життя громадян», – сказав Лавров.

За останні дні, як підтвердили також військові спостерігачі, сирійські війська відбили понад 90 відсотків території Східної Гути у повстанців.

Сирійське державне телебачення повідомило, що сирійський уряд дав повстанцям три дні, щоб покинути Східну Гуту, інакше вони зіткнуться з «повномасштабним наступом».

Організація Об’єднаних Націй та правозахисні організації заявили, що понад 1600 цивільних були вбиті, а тисячі людей зіткнулися з голодом, браком медичної допомоги і відсутністю домівок через обстріли в цьому регіоні.