Десятки людей загинули внаслідок авіаударів у Східній Гуті й Афріні

Десятки людей загинули внаслідок окремих обстрілів в утримуваному повстанцями сирійському анклаві Східна Гута поблизу Дамаска і північному місті Афріні, повідомляє Сирійський центр моніторингу порушень прав людини, що базується в Лондоні.

За даними правозахисників, жертвами російських авіаударів у Східній Гуті 16 березня стала щонайменше 31 людина. Водночас внаслідок обстрілів і авіаударів, здійснюваних турецькими силами, у контрольованому курдами Афріні на півночі Сирії загинули щонайменше 20 людей, повідомляють курдські сили. Сирійський центр моніторингу порушень прав людини заявив про 18 загиблих в Афріні.

Днями турецькі військові заявили, що оточили контрольоване курдами місто Афрін на півночі Сирії.

І в Гуті, і в Афріні залишаються заблокованими десятки тисяч цивільних.

За даними правозахисників, близько 20 тисяч цивільних втекли зі Східної Гути на контрольовану урядом територію 15 березня.

Східна Гута – передмістя Дамаска, оточене сирійськими урядовими військами. Армія президента Сирії Башара Асада за підтримки російських військових завдає авіаударів по збройній опозиції. За даними правозахисників, всього з початку цього року там загинули близько тисячі цивільних жителів.

У кінці лютого ООН оголосила в Східній Гуті 30-денне перемир'я. Незважаючи на це, обстріли тривають.

У другій половині січня турецькі війська почали наступ на позиції курдських збройних загонів у сирійському регіоні Афрін.

За даними спостерігачів, тисячі цивільних жителів залишили Афрін із наближення турецьких сил. Загалом у місті живуть близько 350 тисяч людей.

Анкара вважає, що «Сили народної оборони» сирійських курдів споріднені з курдським сепаратистським збройним угрупованням «Робітнича партія Курдистану», яке воює в самій Туреччині проти її влади й визнане терористичним і в Туреччині, і ще в низці країн. Анкара зараховує до «терористів» і загони сирійських курдів – супротивників режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Туреччина веде свою операцію проти сирійських курдів спільно зі створеним нею об’єднанням інших сил сирійської опозиції, які протистоять сирійським курдам, – головно у складі сирійських арабів і тюркменів (турецької меншини в Сирії).