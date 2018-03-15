Тисячі людей втікають зі Східної Гути на тлі наступу сирійських військ

Тисячі цивільних людей втікають із утримуваного повстанцями анклаву Східна Гута на контрольовану урядом територію в той час, як урядові сили продовжують наступ. Як повідомляє новинне агентство AFP, жителі, більшість із них жінки і діти, втікають пішки, на автомобілях через місто Хаммуріє, де сирійська армія відкрила коридор.

Державне телебачення Сирії повідомило, що близько 10 тисяч цивільних залишили Хуммуріє. Підтвердження цих даних із незалежних джерел немає.

За даними спостерігачів за правами людини в Сирії, які базуються в Лондоні, щонайменше 12,5 тисяч людей залишили регіон – це найбільше число відколи минулого місяця сирійські урядові сили посилили наступ на анклав поблизу Дамаска.

Західні уряди і ООН закликали сирійські урядові сили та їхніх союзників припинити наступ на Східну Гуту, ситуацію в якій генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш у лютому назвав «пеклом на Землі».

Тим часом, жителі найбільшого міста Гути, Думи, отримали нову гуманітарну допомогу – продукти у 25 вантажівках.

За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, це лише невелика частина допомоги, якої потребує населення оточеного регіону, де живуть близько 400 тисяч людей.