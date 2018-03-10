Урядові війська Сирії розкололи на частини повстанський анклав Східна Гута – активісти

Урядові війська Сирії розкололи на три частини повстанський анклав Східна Гута на околиці столиці Дамаска, повідомили сирійські активісти.

За даними Сирійського бюро спостереження за правами людини, яке працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, сили режиму президента Башара аль-Асада 10 березня відрізали від анклаву місто Дума, найбільше в ньому, і ще частину території.

Це значно наближає урядові сили до того, щоб повністю захопити регіон.

Від часу посилення 18 лютого нинішнього наступу урядових військ Сирії і їхніх союзників на Східну Гуту – східну частину сільськогосподарського кільця навколо Дамаска, відомого як Гута – там загинула, за даними активістів, 1031 цивільна особа, з них 219 дітей, поранені понад 4350. Також медична благодійна організація «Лікарі без кордонів» повідомляє, що наступальна операція урядових сил призвела до загибелі близько 1000 мирних жителів.

Протягом останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, просунулась майже на половину території, яку раніше займали повстанці у східній частині Гути.

В ООН називають обстріли з важких озброєнь і бомбардування, які застосовують урядові війська, неприйнятними і такими, що рівнозначні колективному покаранню цивільного населення.

Урядові війська Сирії зазнають звинувачень у тому, що вони свідомо обирають за ціль цивільне населення; Дамаск заявляє, що хоче «визволити» околицю столиці від повстанців, яких називає «терористами».