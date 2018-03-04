Президент Сирії пообіцяв продовжити наступ на Східну Гуту

Президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що його війська продовжать наступ на утримуваний повстанцями анклав Східна Гута на околиці столиці Дамаска, припинити який закликає міжнародна спільнота.

Коментуючи у виступі на державному телебаченні щоденне п’ятигодинне припинення вогню, про яке заявила головний союзник сирійської влади Росія і яке висміяли США, Асад заявив, що «між припиненням вогню і бойовими операціями немає ніякої суперечності».

Раніше 4 березня сирійські активісти повідомили, що урядові війська Сирії захопили близько чверті території анклаву Східна Гута. При цьому, за даними Сирійського бюро спостереження за правами людини, яке працює в Лондоні, але має інформаторів на місцях подій у Сирії, переважна частина захопленої території – сільськогосподарські землі. В одному з найбільших повстанських угруповань, що утримують Східну Гуту, «Джейш-аль-Іслам» його речник заявив, що «політика випаленої землі», яку застосовують урядові війська, змусила повстанців відступити і перегрупуватися.

Також 4 березня президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у телефонній розмові дійшли згоди, що влада Сирії і Росія, яка підтримує її, несуть спільну відповідальність за «розпачливі людські страждання» у Східній Гуті. Як повідомили про цю розмову в Лондоні, обидва керівники погодилися з тим, що «Росія й інші, хто має вплив на сирійський режим, мають діяти негайно, щоб зупинити цю кампанію насильства і захистити цивільне населення».

Державні засоби інформації Сирії раніше заявляли, що урядові війська просунулися вперед на кількох фронтах і взяли під контроль кілька сіл і обійсть на оточеній території Східної Гути, що прилягає до Дамаска зі Сходу.

За повідомленнями, від нових обстрілів із боку урядових військ утекли ще сотні людей.

Від часу посилення 18 лютого нинішнього наступу урядових військ Сирії і їхніх союзників на Східну Гуту – східну частину сільськогосподарського кільця навколо Дамаска, відомого як Гута – там загинули, за даними активістів, понад 600 людей. Ні згадане щоденне п’ятигодинне припинення вогню, ні загальносирійське 30-денне припинення вогню, оголошене рішенням Ради безпеки ООН, не призвели до полегшення гуманітарної ситуації оточеного населення. За даними ООН, нині в облозі урядових сил Сирії там перебуває близько 393 тисяч людей.

Урядові війська Сирії зазнають звинувачень у тому, що вони свідомо обирають за ціль цивільне населення; Дамаск заявляє, що хоче «визволити» околицю столиці від повстанців, яких називає «терористами».