Правозахисники: обстріли в Східній Гуті тривають, попри «гуманітарну паузу»

Сирійська група моніторингу прав людини, що базується в Лондоні, заявляє про поновлення повітряних ударів в утримуваному повстанцями сирійському регіоні Східна Гута, незважаючи на «гуманітарну паузу», ініційовану Росією.

За даними правозахисників, бомбардування відновилися в кількох містах Східної Гути.

Водночас сирійські військові джерела заперечують це. А російські військові і сирійські державні ЗМІ заявили, що мінометного обстрілу зазнали маршрути евакуації цивільних.

Російські військові заявляють, що через обстріли цивільні не змогли залишити оточену Східну Гуту, і звинуватили сили повстанців у тому, що вони використовують цивільне населення як заручників.

Водночас повстанці в Гуті відкинули звинувачення в обстрілах і заявили, що не перешкоджають цивільним виходити з регіону.

В ООН заявили, що ситуація наразі не дозволяє завезти в Східну Гуту гуманітарну допомогу чи провести медичні евакуації.

Росія, яка підтримує сирійський уряд, напередодні розпорядилася запровадити «гуманітарні паузи» у Східній Гуті, починаючи з 27 лютого, від 9:00 до 14:00. Як заявили в Москві метою цього є дати змогу цивільним жителям залишити цей район, останній великий опорний пункт повстанців під Дамаском.

Вранці 27 лютого Британська група моніторингу прав людини заявила, що протягом ночі ситуація в Гуті була відносно спокійна.

Заява Москви з’явилася після того, як 24 лютого Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що вимагає «негайного» припинення вогню на 30 днів, щоб дозволити поставки допомоги і медичні евакуації в районах конфлікту в Сирії. Цьому крокові передував понад тиждень інтенсивного бомбардування сирійськими урядовими військами Східної Гути, в результаті чого, за даними правозахисників, загинули понад 560 людей.

26 лютого США закликали Росію використати свій вплив, щоб гарантувати місячне перемир’я в Сирії.

Росія й Іран надають підтримку режиму президента Сирії Башара Асада протягом всієї семирічної війни в Сирії, що почалася з розгону урядом мирних протестів. Москва допомогла переламати хід конфлікту на користь Асада, почавши 2015 року кампанію авіаударів і посиливши військову присутність на землі.