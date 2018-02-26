Генсекретар ООН закликає зупинити «пекло» в Східній Гуті

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав сторони конфлікту в Сирії негайно запровадити 30-денне перемир’я в країні.

Виступаючи під час відкриття щорічної сесії Ради ООН з прав людини, Ґутерріш заявив, що гуманітарні організації готові надавати необхідну допомогу й евакуювати серйозно поранених із утримуваного повстанцями анклаву Східна Гута, поблизу Дамаска.

«Східна Гута не може чекати. Зараз саме час зупинити це пекло на Землі», – сказав генсекретар ООН на засіданні в Женеві.

Спостерігачі за правами людини в Сирії, що базуються в Лондоні, заявили, що внаслідок авіаударів і обстрілів у Східній Гуті 26 лютого загинули дев’ятеро людей. Це сталося через день після повідомлень про застосування хімічної зброї при обстрілах регіону.

Водночас голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що перемир’я у Сирії зможе почати діяти, як тільки всі сторони погодять порядок його вступу в дію. Лавров заявив, що перемир’я не має стосуватися «терористичних груп».

Лавров також заявив, що повідомлення про застосування хімічної зброї в Східній Гуті є «фейком».

Сирійський уряд також постійно заперечує заяви про застосування хімічної зброї.

24 лютого Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою негайно запровадити у Сирії перемир’я тривалістю в місяць, щоб дати змогу привезти гуманітарну допомогу і евакуювати поранених. Такому крокові передував тиждень інтенсивних бомбардувань у Гуті, внаслідок яких, за даними правозахисників, загинули понад 500 людей.

Згідно з резолюцією, запропоноване припинення бойових дій не буде застосовуватися до військових операцій проти екстремістських угруповань «Ісламська держава», «Аль-Каїди» і «Фронту Аль-Нура».

Сирія та її союзники Росія й Іран часто називають повстанців, які воюють проти режиму президента Башара Асада, «терористами», застосовуючи таку назву як для груп, союзних західним країнам і арабським державам, так і для екстремістів таких, як «Ісламська держава».