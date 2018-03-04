Гуманітарна допомога не може потрапити в Східну Гуту через бої, заявляють в ООН

Колона автомобілів із гуманітарною допомогою для жителів обложеної військами президента Сирії Башара Асада Східної Гути 4 березня не зможе потрапити в цей анклав через продовження боїв, заявив представник ООН агенції Reuters.

Близько 40 вантажівок везуть гуманітарні вантажі для сотень тисяч жителів району, розташованого неподалік Дамаска.

Незважаючи на резолюцію Ради безпеки ООН про 30-денне перемир’я, бої в Східній Гуті тривають. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях. Представники сирійської і російської влади стверджують, що ведуть бойові дії тільки проти «терористів», на яких резолюція не поширюється.

Згідно з резолюцією, запропоноване припинення бойових дій не буде застосовуватися до військових операцій проти екстремістських угруповань «Ісламська держава», «Аль-Каїди» і «Фронту Аль-Нура».

Сирія та її союзники Росія й Іран часто називають повстанців, які воюють проти режиму президента Башара Асада, «терористами», застосовуючи таку назву як для груп, союзних західним країнам і арабським державам, так і для екстремістів таких, як «Ісламська держава».

За останні кілька днів урядові війська зайняли кілька селищ на сході анклаву.

Представники сирійської опозиції стверджують, що цивільні жителі втікають із цих районів в місто Дума – центр Східної Гути. Російське командування заявляє, що для жителів анклаву відкриті гуманітарні коридори, вийти через які їм нібито заважають загони озброєної опозиції.

В ООН 4 березня знову закликали до припинення вогню, назвавши неприйнятним «колективне покарання» цивільного населення.