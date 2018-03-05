Сирія пропустила гуманітарну допомогу в Східну Гуту, але заблокувала поставку медикаментів

Офіс ООН із гуманітарних питань повідомляє, що сирійський уряд не дозволив вивантажити 70% медикаментів, які надійшли з іншою гуманітарною допомогою в оточений район Східна Гута в Сирії, що перебуває під контролем повстанців.

Колона вантажівок із гуманітарною допомогою прибула Східну Гуту 5 березня – через два тижні після відновлення наступальної операції військ режиму сирійського президента Башара Асада. Жертвами бойових дій за останні два тижні стали близько 600 цивільних жителів.

Сирійська армія дозволила гуманітарній колоні вивантажити продовольство для 27 тисяч людей, при тому, що в Східній Гуті живе близько 393 тисяч, повідомили у Червоному Хресті.

Однак, за заявами керівництва гуманітарної місії, сирійські урядові сили не дозволили вивантажувати більшу частину медикаментів для поранених і хворих і не дали можливості замінити їх іншими засобами.

Гуманітарний конвой складався з 46 вантажних автомобілів, спрямованих Міжнародним комітетом Червоним Хрестом, сирійським Червоним Півмісяцем і Організацією Об’єднаних Націй.

За даними правозахисників, 5 березня в оточеному районі поблизу Дамаска, внаслідок обстрілів загинули щонайменше 45 цивільних жителів.

4 березня президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що його війська продовжать наступ на утримуваний повстанцями анклав Східна Гута на околиці столиці Дамаска, попри заклики міжнародної спільноти зупинити вогонь.

Також 4 березня президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у телефонній розмові дійшли згоди, що влада Сирії і Росія, яка підтримує її, несуть спільну відповідальність за «розпачливі людські страждання» у Східній Гуті. Як повідомили про цю розмову в Лондоні, обидва керівники погодилися з тим, що «Росія й інші, хто має вплив на сирійський режим, мають діяти негайно, щоб зупинити цю кампанію насильства і захистити цивільне населення».

Державні засоби інформації Сирії раніше заявляли, що урядові війська просунулися вперед на кількох фронтах і взяли під контроль кілька сіл і обійсть на оточеній території Східної Гути, що прилягає до Дамаска зі сходу.