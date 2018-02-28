США у Женеві заявили, що Сирія використовує хімічну зброю, а Росія цьому не перешкоджає

Представник від США на конференції з роззброєння у швейцарській Женеві Роберт Вуд 28 лютого заявив, що Росія порушила свої зобов’язання як гаранта знищення запасів хімічної зброї у Сирії і не змогла запобігти використанню цієї зброї урядом президента Сирії Башара аль-Асада.

«Росія перебуває на хибному боці історії щодо використання хімічної зброї в Сирії», – сказав Вуд.

Такі коментарі американський посланець на зустрічі зробив незадовго до того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на конференції ООН із роззброєння в Женеві, заявив, що Сирія ліквідувала свої запаси хімічної зброї та поставила їх під міжнародний контроль.

Лавров також звинуватив Сполучені Штати та їхніх союзників в тому, що вони «просто використовують безпідставні звинувачення в застосуванні хімічної зброї Дамаском як інструмент антисирійської геополітичної інженерії».

Посол Сирії в Женеві Хуссам-ад- Дін Аала заявив на конференції, що його уряд «не може використовувати хімічну зброю, тому що її просто немає в його розпорядженні».

Минулого місяця державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Росія винна у використанні хімічної зброї в Сирії, звинувативши Москву в порушенні угоди з Вашингтоном про виведення хімічної зброї з Сирії в 2013 році.

Сирія підписала угоду із Організацією із заборони хімічної зброї і погодилася знищити оголошені запаси. Але сили Асада неодноразово були звинувачені у використанні забороненої хімічної зброї в конфлікті, в тому числі 25 лютого в повстанському анклаві Східна Гута, неподалік від Дамаска. Москва назвала звіти «фальшивими», попри численні відеозаписи та фотографії ймовірних жертв нападу.