Лідери 29 країн у Парижі розглядають нову ініціативу про запобігання застосуванню хімзброї

У Парижі розпочалася зустріч представників 29 країн, які обговорюють нову ініціативу, спрямовану на розслідування використання хімічної зброї.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що ці країни підтримають низку проектів, спрямованих на зміцнення співпраці в боротьбі з безкарністю тих, хто використовує або розробляє хімічну зброю. Така діяльність передбачає збір, співставлення і полегшення обміну інформацією, щоб особи, які вчинили хімічні напади, могли бути притягнуті до відповідальності за свої дії.

«Хоча хімічна зброя зникла вже протягом приблизно 20 років тому, її повторна поява в Іраку, Сирії й Азії, де вона потрапила в руки державних і недержавних суб’єктів, вимагає рішучої мобілізації з боку міжнародного співтовариства», – йдеться в заяві.

Французьке міністерство заявляє, що Міжнародне партнерство проти безкарності щодо застосування хімічної зброї «жодним чином не має наміру замінити наявні міжнародні механізми і не планує проводити власні розслідування».

Однак ця ініціатива викликала заперечення з боку Росії, яка, на думку західних урядів, використовувала свій вплив, щоб захистити уряд сирійського президента Башара аль-Асада від покарання за використання хімічної зброї. 23 січня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що ця ініціатива є «прямим посяганням на прерогативи Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) і ударом по платформі ООН». Паризький захід, на якому повинен бути присутнім державний секретар США Рекс Тіллерсон, відбувається після повідомлень про новий хімічний напад у Сирії.

За даними активістів, сирійські урядові сили 22 січня здійснили напад із використанням отруйного газу, внаслідок якого постраждали близько 20 цивільних жителів у опорному пункті повстанців біля Дамаска.