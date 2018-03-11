Глава Пентагону застеріг Асада від «дуже нерозумного» застосування хімічної зброї у Сирії

Міністр оборони США Джим Маттіс попередив Сирію, що «дуже нерозумно» для урядових сил використовувати хімічну зброю.

Маттіс зробив цю заяву 11 березня репортерам, що супроводжували його в поїздку в Оман, на тлі повідомлень про те, що сили президента Башара Асада нещодавно використовували хлорний газ в контрольованому повстанцями регіоні східної Гути поблизу Дамаска.

Сирійський уряд заперечує ці звинувачення.

Глава Пентагону одночасно зазначив, що президент США Дональд Трамп має «достатньо місця для політичного маневру», щоб прийняти будь-яке рішення, яке, на його думку, було б доречним.

Від часу посилення 18 лютого нинішнього наступу урядових військ Сирії і їхніх союзників на Східну Гуту – східну частину сільськогосподарського кільця навколо Дамаска, відомого як Гута – там загинула, за даними активістів, 1031 цивільна особа, з них 219 дітей, поранені понад 4350. Також медична благодійна організація «Лікарі без кордонів» повідомляє, що наступальна операція урядових сил призвела до загибелі близько 1000 мирних жителів.

Протягом останніх двох тижнів сирійська армія, підтримувана артилерійським вогнем та повітряними ударами, просунулась майже на половину території, яку раніше займали повстанці у східній частині Гути.

В ООН називають обстріли з важких озброєнь і бомбардування, які застосовують урядові війська, неприйнятними і такими, що рівнозначні колективному покаранню цивільного населення.

Урядові війська Сирії зазнають звинувачень у тому, що вони свідомо обирають за ціль цивільне населення; Дамаск заявляє, що хоче «визволити» околицю столиці від повстанців, яких називає «терористами».