Макрон: Путін має переконати сирійський уряд дотримуватися перемир’я

Президент Франції Емманюель Макрон закликав свого російського колегу Володимира Путіна сприяти тому, щоб Сирія прийняла резолюцію ООН, яка закликає до 30-денного припинення вогню, «без будь-якої двозначності».

Офіс Макрона повідомляє, що президент Франції заявив про це під час телефонної розмови з російським колегою.

Макрон під час розмови «наголосив, що гуманітарні колони повинні мати змогу досягти усіх людей, які потребують допомоги, безперешкодно і без зволікань», повідомляє Єлисейський палац.

5 березня офіс ООН із гуманітарних питань повідомив, що сирійський уряд не дозволив вивантажити 70% медикаментів, які цього дня надійшли з іншою гуманітарною допомогою в оточений район Східна Гута в Сирії, що перебуває під контролем повстанців.

Сирійська армія дозволила гуманітарній колоні вивантажити продовольство для 27 тисяч людей, при тому, що в Східній Гуті живе близько 393 тисяч, повідомили у Червоному Хресті.

За даними правозахисників, 5 березня в оточеному районі поблизу Дамаска, внаслідок обстрілів загинули щонайменше 45 цивільних жителів.

4 березня президент Сирії Башар аль-Асад заявив, що його війська продовжать наступ на утримуваний повстанцями анклав Східна Гута на околиці столиці Дамаска, попри заклики міжнародної спільноти зупинити вогонь.

Коментуючи у виступі на державному телебаченні щоденне п’ятигодинне припинення вогню, про яке заявила головний союзник сирійської влади Росія і яке висміяли США, Асад заявив, що «між припиненням вогню і бойовими операціями немає ніякої суперечності».

Також 4 березня президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей у телефонній розмові дійшли згоди, що влада Сирії і Росія, яка підтримує її, несуть спільну відповідальність за «розпачливі людські страждання» у Східній Гуті. Як повідомили про цю розмову в Лондоні, обидва керівники погодилися з тим, що «Росія й інші, хто має вплив на сирійський режим, мають діяти негайно, щоб зупинити цю кампанію насильства і захистити цивільне населення». США також звинуватили Москву в «жорстокій співучасті» в загибелі цивільних у передмісті Дамаска, Східній Гуті, на порушення резолюції Ради безпеки ООН про припинення вогню.

Державні засоби інформації Сирії раніше заявляли, що урядові війська просунулися вперед на кількох фронтах і взяли під контроль кілька сіл і обійсть на оточеній території Східної Гути, що прилягає до Дамаска зі сходу.

Від часу посилення 18 лютого нинішнього наступу урядових військ Сирії і їхніх союзників на Східну Гуту – східну частину сільськогосподарського кільця навколо Дамаска, відомого як Гута – там загинули, за даними активістів, понад 600 людей. Ні згадане щоденне п’ятигодинне припинення вогню, ні загальносирійське 30-денне припинення вогню, оголошене рішенням Ради безпеки ООН, не привели до полегшення гуманітарної ситуації оточеного населення.