Донецьк, Луганськ і Сирія: деталі українського розслідування щодо танкістів Вагнера

Розслідувальна спільнота InformNapalm, проект «Ихтамнет_м0209», спеціалісти з інформаційного захисту Ukrainian Cyber Alliance встановили 26 російських найманців, які служать у «ПВК Вагнера». Розслідувачі підкреслюють: поки не вдалося встановити, хто з них конкретно брав участь у боях під Дейр-ез-Зор, але частина цих людей точно була на Донбасі. Про подробиці Радіо Донбас.Реалії розпитало спікера спільноти InformNapalm Михайла Макарука.

– Михайле, мова йде про особисті дані 26 людей. Яка частина з них воювала на Донбасі, що про це відомо і що саме на це вказує?

– По-перше, у найманців були зафіксовані їхні значки Вагнера. По-друге, у процесі ґрунтовного аналізу було встановлено, що деякі фотографії у профілях їхніх соціальних мереж були зроблені з геотегами на Донбасі. А саме, фіксувалося містечко Сніжне.

Ми бачили їхні переміщення, і що вони були на танках перед боями за Луганський аеропорт. Дмитро Авдієнко (фігурант списку – ред.) виставив відео, як їхній батальйон йшов на Луганський аеропорт, з усіма подробицями. Також були фотографії з Донецька.

Жодна військова приватна компанія у світі не має у себе на озброєні танків та висококваліфікованих танкістів

Далі пішла ідентифікація цих персонажів більш детально. Ґрунтовним аналізом цього є дослідження саме 25 танкістів у складі приватної військової компанії. Я наголошу увагу на цьому, оскільки жодна військова приватна компанія у світі не має у себе на озброєні танків та висококваліфікованих танкістів. Це нонсенс! І це доказ, що приватна військова компанія «Вагнер» повністю фінансується, екіпірується та отримує технічне, військове і механічне озброєння зі складів російської армії.

– Ви згадали Дмитра Авдієнка, його нагородив президент Росії Путін медаллю «За відвагу». У себе на сторінці, згідно з вашим дослідженням, Авдієнко написав, що це медаль «за аеропорт», ймовірно за Луганський, тому що солдат запостив відео з підписом «як наш батальйон йшов брати аеропорт Луганськ». Як ви гадаєте, з якої причини такі очевидні докази участі Росії у конфлікті потрапляють у відкритий доступ?

– Перший момент: запис було зроблено ще наприкінці 2014 року, другий момент: непрофесійність і недалекоглядність, велика тупість звичайних російських військовослужбовців, які хизуються, чим можна й не можна, у соціальних мережах, неосяжна. Окрім того, «Вагнеру» й приватним військовим компаніям байдуже, що вони у себе постять. Головне, щоб найманці не видавали, що вони роблять у конкретний момент на конкретній території.

Військовослужбовці приватної компанії Вагнера присутні і в Балканських країнах, деяких країнах Африки та Аравійського півострова

– Ваша доповідь завершується цікавим висновком: «Кремль використовує «ПВК Вагнера» як елемент гібридної війни Росії в Україні, Сирії, а у найближчій перспективі, можливо, й на Балканах». Чому саме Балкани?

– Ми вже володіємо певною досить цікавою матеріальною базою, яка буде опублікована найближчим часом, про те, що військовослужбовці приватної компанії Вагнера присутні не тільки в Україні й в Сирії, а зараз і в Балканських країнах, деяких країнах Африки та Аравійського півострова.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО.ДОНБАС РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)